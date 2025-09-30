Remata o programa de emprego Xuventude I dos concellos de Boiro, Rianxo e A Pobra
Quince alumnos formáronse en montaxe de equipos informáticos, manutención de sistemas microinformáticos e operacións con tecnoloxías da información e comunicación
Os concellos de Boiro, Rianxo e A Pobra remataron o programa de emprego Xuventude I cun acto para a entrega de diplomas no que participaron o alcalde de Boiro, José Ramón Romero; o concelleiro de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo; o alcalde de Rianxo, Julián Bustelo; o alcalde da Pobra, José Carlos Vidal; e o xefe de Servizo de Formación e Cualificación para o Emprego da Coruña, Javier Campa García.
Este obradoiro configurouse como un programa experiencial de emprego e formación coa finalidade de mellorar a ocupabilidade das persoas participantes mediante a realización de obras ou prestación de servizos de interese xeral e social.
Participaron un total de 15 alumnos e alumnas de entre 18 e 30 anos que recibiron formación en montaxe de equipos informáticos, operacións auxiliares de manutención de sistemas microinformáticos e a realización de operacións auxiliares con tecnoloxías da información e comunicación.
O alumnado recibiu formación teórica e tamén práctica coa que levaron a cabo traballos nas instalacións informáticas nas aulas do Centro de Formación de Espiñeira, na aula de informática da biblioteca municipal de Boiro, na aula da antiga escola de música do Campiño e na aula de informática do auditorio de Rianxo, así como formación en módulos transversais para a busqueda de emprego.
O programa contou co financiamento da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia e a Unión Europea a través do mecanismo FSE+.
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- Ames inspeccionará la pensión de la Rúa da Cruxa de Milladoiro como urgen los vecinos
- Aparatoso accidente en la SC-20 de Santiago con dos heridos graves
- La Guía Michelin destaca un restaurante de Santiago entre sus recomendaciones del mes de septiembre
- Los taxistas denuncian que 120 VTC circulan de forma ilegal en Santiago: «Cada vez hay más»
- Muere Dominga Boquete, fundadora de la Joyería Gómez de Santiago
- A organización dos primeiros 'narcotripulantes' detidos en Galicia estaba asentada en Outes
- El alcalde de Ribeira destituye a 3 los 5 ediles del PBBI: 'Tania Redondo firmó la moción de censura bajo presiones