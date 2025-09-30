A Xunta alerta do risco que supón a chimenea da antiga fábrica Hadasa da Pobra e urxe a declaración de ruína
O arquitecto municipal xa informou en abril que a demolición debía acordarse nun prazo máximo de 3 meses
A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade (DXCAS) da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático vén de remitir un escrito ao Concello da Pobra do Caramiñal onde volve reiterar a solicitude de información en relación coas medidas urbanísticas e de seguridade adoptadas pola administración local nas instalacións da antiga fábrica Hadasa, sitas no lugar da Ribeiriña.
No escrito, a DXCAS lembra que, no último ano, leva realizando ao Concello diferentes solicitudes de información en relación coas devanditas instalacións. De feito, xa en xaneiro deste ano requiriu que se informase das medidas urbanísticas e de seguridade adoptadas polo consistorio. "Ante a falta de contestación por parte do Concello, reiterouse a petición ata en dúas ocasións, nos meses de febreiro e abril", explican dende dito departamento.
Finalmente, a finais de abril, o Concello remitiu documentación, que inclúe un informe técnico do arquitecto municipal, que conclúe que debe procederse á declaración de ruína da cheminea da antiga fábrica Hadasa, por presentar os seus principais elementos estruturais esgotados, e que a demolición debe acordarse nun prazo non superior a 3 meses, por motivos de seguridade.
E, en canto ao resto do inmoble, que presenta un avanzado estado de degradación e deterioro, conclúe que debe ordenarse ao servizo municipal de Urbanismo a valoración das obras de reparación e reposición.
A maiores, o arquitecto municipal indica que debe requirirse ao propietario o peche perimetral nun prazo non superior a 3 meses; e a revisión por parte de persoal especializado das placas da cuberta e a retirada das partes soltas nun prazo non superior a 3 meses.
Á vista deste informe, e tendo en conta que as actuacións ás que se fan referencia son da competencia do ente municipal, no mes de maio efectúase un novo requirimento de información ao Concello. Concretamente, pedíase coñecer, expresamente, as actuacións que o Concello tivera previsto adoptar, ou que xa tivera iniciado, en relación ás conclusións do informe técnico do arquitecto municipal.
"Máis de catro meses despois deste requirimento, e ao non ter recibido contestación algunha, o pasado 23 de setembro vólvese reiterar a petición de información ao Concello. O día 25 recíbese resposta, na que en ningún caso se dá contestación á información solicitada, limitándose a remitir documentos que xa se tiveran recibido con anterioridade", explican dende a DXCAS.
Cómpre subliñar que o Concello, a través do informe do seu arquitecto técnico, determinou a urxente necesidade de levar a cabo unha serie de actuacións que son da súa competencia. "Nembargantes, non consta que o Concello tivera levado a cabo ningunha desas medidas", indican dende a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.
Tendo en conta o anterior, a DXCAS volve reiterar a solicitude ao Concello para que achegue información sobre as actuacións que se teñan previsto adoptar, ou que xa se teñan iniciado, en relación coa declaración de ruína da cheminea, considerada como corpo estrutural independente, en atención ao seu estado de esgotamento estrutural e ao risco potencial para a vía pública; a realización dunha valoración económica das obras necesarias para a reparación da restante edificación, co obxecto de determinar se o seu custo alcanza a metade do valor de reposición da edificación ou dunha nova de características similares, aos efectos de valorar unha eventual declaración de ruína económica; e a incoación e tramitación, se fose o caso, do correspondente expediente de orde de execución, dirixido a garantir o peche perimetral da edificación, impedindo o acceso non autorizado ao seu interior nun prazo non superior a 3 meses, e a revisión por persoal especializado das placas da cuberta e á retirada, no mesmo prazo, das partes soltas.
