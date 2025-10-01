Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O novo alcalde de Lousame, Esteban Ares, terá unha dedicación parcial de 33.500 euros

Aprobáronse outras dúas de 23.500 euros para a primeira e a segunda tenencias de Alcaldía

Esteban Ares, centro, presidindo o pleno de organización.

Esteban Ares, centro, presidindo o pleno de organización. / Cedida

Suso Souto

Lousame

O novo alcalde de Lousame, Esteban Ares (que substituíu no cargo a Teresa Villaverde tras a súa renuncia) presidiu o martes o pleno de organización, no que se aprobaron o organigrama do Goberno e as retribucións. Antes había unha dedicación exclusiva para a Alcaldía e dúas parciais; agora haberá tres dedicacións parciais: de 33.500 euros para o alcalde e de 23.500 euros para a primeira tenente de alcalde, Silvia Agrafojo, e o segundo tenente de alcalde, Ramón Martínez.

«Deste xeito, o custo do novo Goberno municipal de Lousame será inferior ao anterior», apuntou Esteban Ares. A proposta saíu adiante cos votos a favor de PP e PP e a abstención do BNG.

Formarán parte da Xunta de Goberno Local os tres tenentes de alcalde: Silvia Agrafojo Filgueira, Ramón Manuel Martínez Rial e José Antonio Ces Barreiro, que asume a terceira tenencia de Alcaldía.

Esteban Ares asumirá as competencias en Urbanismo, Persoal, Economía, Facenda e Tramitación Administrativa, e Relacións Veciñais. Silvia Agrafojo Filgueira será concelleira de Servizos Sociais, Igualdade, Xuventude e Educación e Cultura, con competencias en materia de Sanidade e Deportes.

Ramón Manuel Martínez Rial será concelleiro de Obras Públicas, Servizos Públicos, Alumeados, Telecomunicacións e Infraestruturas Viarias, con competencias nas áreas de Medio Ambiente e Medio Rural. José Antonio Ces Barreiro asume as carteiras de Seguridade Viaria, Parque Móbil e Protección Civil. Mariel Agrafojo Nieto será concelleira de Deportes, e Yésica Fernández Miguéns, de Parques, Xardíns e Turismo.

Na sesión aprobouse tamén o cambio nas datas de celebración dos plenos ordinarios. A súa periodicidade mantense cada dous meses, pero pasan aos últimos xoves dos meses impares, ás 20.00 horas (cando ata o de agora tiñan lugar os últimos venres dos meses impartes, ás 20.30 horas).

