La Xunta somete a información pública la reestructuración del transporte entre Barbanza y Santiago

El Diario Oficial de Galicia recoge este miércoles el inicio del sometimiento a información pública del proyecto de explotación del servicio público de transporte regular de viajeros por carretera de la comarca del Barbanza, que rediseñará las rutas y sus conexiones con Santiago de Compostela.

Las personas interesadas tienen diez días para formular por escrito los alegatos que consideren oportunas al rediseño de la Xunta de los servicios para atender las necesidades reales de movilidad de la comarca, con la mejora de las conexiones en la comarca y con Santiago de Compostela.

El proyecto de explotación contempla un incremento de la inversión por parte de la Administración autonómica, alcanzando los 3 millones de euros anuales, lo que supone un presupuesto total de más de 15 millones de euros para los cinco años por los que se establece la duración de la concesión.

Contará también con un total de 48 vehículos destinados a dar servicio a la zona, cinco más que los actuales.

En lo que se refiere a la reestructuración de los servicios con Santiago de Compostela, se prestarán, por una parte, una nueva línea directa por autopista entre Ribeira y la ciudad con 30 servicios al día con frecuencias cada hora y en los fines de semana y festivos habrá 18 servicios con frecuencias de hasta dos horas.

Según la Xunta, con este rediseño, todos los núcleos del sur de la comarca del Barbanza quedarán conectados con una elevada frecuencia de servicios tanto en el ámbito intracomarcal como en la conexión con Santiago de Compostela.