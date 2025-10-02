El alcalde ‘desaloja’ al PBBI y retira de las rotondas la simbólica doble letra del topónimo Ribeira

El alcalde de Ribeira, el nacionalista Luis Pérez, frustró este martes la mudanza de los tres ediles del PBBI a los que destituyó después de que presentasen con el PP la moción de censura. El ya exteniente de alcalde Vicente Mariño y los exediles de Economía e Facenda, Herminia Pouso, y de Mar, Fernando Abraldes, denuncian que no pudieron sacar sus pertenencias del despacho que usaban en el consistorio «porque el alcalde había ordenado cerrarlo».

Es más: la Policía Local se personó en el Concello cuando los independientes acudieron a recoger sus efectos, instándoles a marcharse. «Es una niñería más», dijo Mariño al calificar la actitud del regidor, añadiendo que «hay que saber entrar y salir del Gobierno».

Mariño enmarcó lo ocurrido en un contexto de «revanchismo» del que acusa al regidor tras la presentación de la moción de censura que se debatirá el día 13.

Al respecto, el líder del PBBI calificó de «infantil y sectaria» la decisión del alcalde de retirar de las rotondas de Xarás, Saíñas y el Malecón la simbólica letra que, creando un corazón con una uve vertical y una be horizontal, formaba parte del topónimo Ribeira.

Luis Pérez ordenó desempolvar las letras be, que se guardaban en un almacén desde que el anterior alcalde, Manuel Ruiz, las cambió en 2018 por las que, a medio camino entre una uve y una be, se habían convertido en «un símbolo de consenso», como él mismo señala.

Vicente Mariño va mas allá y advierte que «es la imagen corporativa de Ribeira y se financió con fondos EDUSI. No se pueden retirar por un capricho de niño».

Los ediles del PP y del PBBI junto a la estructura del topónimo de Ribeira, tras presentar la moción de censura, cuando aún no se había cambiado la letra en forma de corazón. / Cedida

Al respecto, Luis Pérez dijo que la retirada de los simbólicos corazones de los topónimos que presiden las rotondas «estaba prevista hace tiempo: no tiene que ver con la moción de censura».

Añade que el cambio de esos elementos lo hizo la brigada de Obras y que el coste de la medida «fue de solo 117 euros, para el hierro del anclaje». Asimismo, Pérez indica que «debió haberse hecho mucho antes, porque el topónimo oficial es Ribeira, con be».

Más allá del coste económico que la medida haya tenido, Mariño reprochó también al alcalde «que destine a la brigada de Obras a cambiar las estructuras de los topónimos de las rotondas en vez de a acometer trabajos de mantenimiento en las calles».

Tania Redondo tiene dudas

Por otra parte, respecto a Tania Redondo, la concejala del PBBI que también firmó la moción de censura, pero a la que Luis Pérez no destituyó, Mariño niega haberla presionado para ello y dice no entender su postura, «porque ahora dice tener dudas».