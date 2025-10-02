El alcalde de Ribeira insta a PP y PBBI a publicar sus acuerdos para la moción de censura

El alcalde de Ribeira, el nacionalista Luis Pérez, dijo este jueves que el Gobierno que preside «continúa trabajando con normalidad» en la cuenta atrás para la moción de censura presentada por PP y PBBI que se debatirá el próximo lunes día trece. Y, al respecto, destacó que una de las ediles del PBBI que firmó la moción, Tania Redondo, y el que se desmarcó del pacto de su partido con el PP, Juan Luis Furones, «están trabajando con lealtad al Gobierno local».

Redondo es responsable de las áreas de Medio Rural y Servizos Municipais, y Furones, de la de Sanidade.

El regidor dijo que se están ultimando obras como la creación de un parque en la Praza do Centenario, la pavimentación de la calle Castelao de Aguiño, o la adquisición de un camión para la brigada de Obras, un vehículo para la Policía Local y un punto limpio móvil.

«Seguimos avanzando en la mejora de servicios básicos», señala el regidor, que añade que «por contra, seguimos sin conocer los acuerdos a los que llegaron PP y PBBI para presentar la moción de censura. Les invito a que los hagan públicos».

Por otra parte, los otros tres concejales del PBBI que firmaron la moción de censura (Vicente Mariño, Herminia Pouso y Fernando Abraldes) pudieron sacar este jueves sus pertenencias del despacho que usaban en la casa consistorial, después de que el alcalde les cesase de sus cargos y les prohibiese, según denunciaron, acceder al mismo.

Tras el cese de Vicente Mariño, Francisco Suárez-Puerta (edil del PSOE, el otro socio del tripartito, y responsable de las carteras de Turismo, Festexos, Relacións Institucionais e Novas Tecnoloxías) ascendió de segundo a primer teniente de alcalde.