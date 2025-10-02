Boiro dota de paneis solares a tres instalacións con vistas a crear unha comunidade enerxética
Estanse colocando na nave de Protección Civil, no polideportivo da Cachada e no pavillón de Praia Xardín
O Concello de Boiro está a instalar paneis solares fotovoltaicos en inmobles municipais para mellorar a eficiencia enerxética dos centros. En concreto, estanse colocando na nave de Protección Civil, no polideportivo da Cachada e no pavillón de deportes de Praia Xardín.
Con esta actuación vaise conseguir a implantación dunha comunidade enerxética renovable coa que reducir as emisións de CO2; beneficios económicos, sociais e medioambientais ao aproveitar enerxías limpas para o autoconsumo; e facilitar a integración das enerxías renovables.
Esta solución ten un maior aforro e menor investimento que outras tecnoloxías de xeración de enerxía e está pensada para lograr un maior aforro naquelas instalacións de maior consumo.
O total das actuacións ascende a 134.308 euros no complexo da Cachada; 65.341 euros na nave de Protección Civil; e 85.589 euros no pavillón de Praia Xardín.
O Concello de Boiro ten concedida unha subvención da Axencia Instituto Enerxético de Galiciaión Europea para financiar o sesenta por cento das actuacións: 50.000 euros no caso do complexo deportivo da Cachada,36.300 euros no da nave de Protección Civil e 49.278 euros no caso do pavillón deportivo de Praia Xardín.
- Los alumnos del IES Rosalía de Santiago, en pie de guerra: «Queremos salir a la Alameda en el recreo»
- Un recuerdo para 'Juan, o cego': una foto suya se viraliza en redes con cientos de comentarios nostálgicos
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- El monte Pedroso de Santiago estrena zona de descanso y auditorio al aire libre: ‘O Sesteadoiro»
- Santiago apuesta por el verde: así transformará el Monte Viso el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- El alcalde de Ribeira destituye a 3 de los 5 ediles del PBBI: 'Tania Redondo firmó la moción de censura bajo presiones
- El PP anima a los ediles socialistas y no adscritos a apoyar una moción de censura en Santiago
- Octubre empieza en Galicia con calor inusual: más de 30 grados a la espera de un frente frío