Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Boiro dota de paneis solares a tres instalacións con vistas a crear unha comunidade enerxética

Estanse colocando na nave de Protección Civil, no polideportivo da Cachada e no pavillón de Praia Xardín

Placas solares na cuberta do pavillón de Praia Xardín.

Placas solares na cuberta do pavillón de Praia Xardín. / Cedida

Suso Souto

Boiro

O Concello de Boiro está a instalar paneis solares fotovoltaicos en inmobles municipais para mellorar a eficiencia enerxética dos centros. En concreto, estanse colocando na nave de Protección Civil, no polideportivo da Cachada e no pavillón de deportes de Praia Xardín.

Con esta actuación vaise conseguir a implantación dunha comunidade enerxética renovable coa que reducir as emisións de CO2; beneficios económicos, sociais e medioambientais ao aproveitar enerxías limpas para o autoconsumo; e facilitar a integración das enerxías renovables.

Esta solución ten un maior aforro e menor investimento que outras tecnoloxías de xeración de enerxía e está pensada para lograr un maior aforro naquelas instalacións de maior consumo.

O total das actuacións ascende a 134.308 euros no complexo da Cachada; 65.341 euros na nave de Protección Civil; e 85.589 euros no pavillón de Praia Xardín.

O Concello de Boiro ten concedida unha subvención da Axencia Instituto Enerxético de Galiciaión Europea para financiar o sesenta por cento das actuacións: 50.000 euros no caso do complexo deportivo da Cachada,36.300 euros no da nave de Protección Civil e 49.278 euros no caso do pavillón deportivo de Praia Xardín.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents