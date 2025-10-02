Doce entidades de cuatro países participarán en A Pobra en un proyecto de economía azul

Representantes de 12 entidades públicas y privadas de España, Irlanda, Francia y Portugal participarán los próximos días 7 y 8 en la casa de turismo rural Entre Os Ríos, de A Pobra, en sesiones de trabajo del proyecto Dibest, centrado en la innovación digital para empresas azules y turismo social y financiado con fondos europeos.

El proyecto promueve una red de microempresas de la economía azul en los citados países implicando a socios comerciales, instituciones y federaciones de turismo. Entre sus objetivos figuran la creación de un kit de herramientas digitales para microempresas turísticas; el desarrollo de una estrategia de comunicación integral; la creación de mecanismos de apoyo personalizados para que las microempresas turísticas puedan mejorar su eficiencia operativa y alcance de mercado; y la construcción de una red transnacional de socios comerciales y organizaciones turísticas para fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos.

Las sesiones de trabajo se complementarán con, entre otras actividades, una visita al Museo Valle-Inclán, una actividad náutica organizada por Palmira Scuba (la visita a una batea con degustación a bordo de una embarcación tradicional reconvertida para la actividad turística).

Se presentará una campaña en redes sociales a la que se unirán los socios del proyecto.