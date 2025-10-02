Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Doce entidades de cuatro países participarán en A Pobra en un proyecto de economía azul

Los próximos días 7 y 8 trabajarán en el desarrollo del proyecto Dibest, que promueve la creación de una red de microempresas del sector turístico

El encuentro tendrá lugar en la casa de turismo rural Entre Os Ríos, en A Pobra.

El encuentro tendrá lugar en la casa de turismo rural Entre Os Ríos, en A Pobra. / Cedida

Suso Souto

A Pobra

Representantes de 12 entidades públicas y privadas de España, Irlanda, Francia y Portugal participarán los próximos días 7 y 8 en la casa de turismo rural Entre Os Ríos, de A Pobra, en sesiones de trabajo del proyecto Dibest, centrado en la innovación digital para empresas azules y turismo social y financiado con fondos europeos.

El proyecto promueve una red de microempresas de la economía azul en los citados países implicando a socios comerciales, instituciones y federaciones de turismo. Entre sus objetivos figuran la creación de un kit de herramientas digitales para microempresas turísticas; el desarrollo de una estrategia de comunicación integral; la creación de mecanismos de apoyo personalizados para que las microempresas turísticas puedan mejorar su eficiencia operativa y alcance de mercado; y la construcción de una red transnacional de socios comerciales y organizaciones turísticas para fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos.

Las sesiones de trabajo se complementarán con, entre otras actividades, una visita al Museo Valle-Inclán, una actividad náutica organizada por Palmira Scuba (la visita a una batea con degustación a bordo de una embarcación tradicional reconvertida para la actividad turística).

Se presentará una campaña en redes sociales a la que se unirán los socios del proyecto.

