Educación di que o CEIP de Asados ten o profesorado que lle corresponde
Segundo a Consellería, todas as aulas do centro cumpren as ratios, nalgunhas moi por debaixo dos máximos
O director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Jesús Álvarez, explicou este xoves no Parlamento de Galicia que a atención educativa ao alumnado do CEIP Ana María Diéguez de Asados (Rianxo) «está garantida cos recursos cos que conta neste momento».
En concreto, detallou que o centro «ten o profesorado que lle corresponde en función do número de unidades, e mesmo este curso enviouse profesorado extraordinario a través do Plan MEGA». Segundo Álvarez, «todas as aulas do centro cumpren as ratios, nalgunhas moi por debaixo dos máximos, con 12 alumnos en 2º de Primaria, ou 10 por clase en 4º e 6º desta etapa, por exemplo».
Indicou que «de feito, o centro conta con 220 prazas, das que están ocupadas 113, polo que aínda podería acoller 107 alumnos máis». Segundo detallou, «no caso de 5º de Primaria, na que están matriculados 24 alumnos, debido á contabilidade especial do alumnado con necesidades especiais o centro recibe un reforzo dun docente máis a media xornada, a través do Plan Mega, dando autonomía ao centro para o seu uso».
«A ponderación do alumnado con necesidades especiais por 2 ou por 3 a efectos de ratios é unha medida que só existe en Galicia para dar mellor atención a este alumnado», engadiu.
Pola súa banda, a deputada do BNG Rosana Pérez cuestionou o discurso oficial da Consellería. “Se todo está correcto, se todo está impecable como din, como se explica que a totalidade das familias dun centro decidan deixar aos seus fillos na casa durante dúas semanas? É impensable que nais, pais, profesorado e dirección tomen unha medida tan dura por capricho. Fano por responsabilidade e para esixir o mellor para os seus fillos e fillas”, dixo.
"O colexio continúa este curso 2025-2026 sen contar cun profesorado especialista suficiente, a pesar de teren comunicadas reiteradamente as necesidades á Administración. O centro dispón dun orientador a tempo parcial e dun especialista en Pedagoxía Terapéutica e outro en Audición e Linguaxe compartidos con outros colexios, o que resulta insuficiente para atender os 8 casos de NEE e 5 de TEA detectados no alumnado", explicou.
