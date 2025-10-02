Un fotógrafo de O Son gana uno de los concursos internacionales más importantes del mundo

Los prestigiosos 'One Eyeland Awards' -uno de los concursos internacionales de fotografía más importantes del mundo- han dado a conocer a sus ganadores.

Entre ellos, se encuentra el gallego Adolfo Enríquez (Porto do Son, 1965), que ha hecho historia al ser el primer español en lograr el título de 'Fotógrafo profesional del año'.

Con un total de 145 puntos, Enríquez se alzó como ganador absoluto de la competición, superando al estadounidense Howard Schatz -con 95 puntos- y obteniendo la Cámara de Oro 2024; así como un premio en metálico de 5.000 dólares.

Además del triunfo global, el gallego recibió galardones en tres categorías: Deporte, Cultura Popular y Mejor Clasificado por País, todas ellas con imágenes de temática gallega, como sus trabajos sobre el Entroido o el Pórtico de la Gloria, realizados para Turismo de Galicia y la Fundación Catedral, respectivamente.

Un hito histórico para la fotografía española

Organizado por la plataforma internacional One Eyeland, el concurso recibió más de 3.000 imágenes de fotógrafos procedentes de 51 países.

El jurado, compuesto por doce reconocidos profesionales concedió un total de 636 certificados digitales (63 oros, 165 Platas y 408 bronces), además de la Cámara de Oro 2024, la máxima distinción y con la que se alzó Adolfo Enríquez.

La victoria del gallego, nacido en Porto do Son y afincado en Santiago, es un hito para la historia de la fotografía española, pues se ha convertido en el primer fotógrafo español en conseguir dicho título.

El gallego de la Cámara de Oro

No es la primera vez que las fotografías de Adolfo Enríquez llaman la atención de premios nacionales e internacionales.

Con una experiencia de más de 30 años como fotógrafo freelance, Enríquez ha sido galardonado en certámenes como el Premio Nacional de Fotografía Lux (tiene doce), 6 Oros en diferentes categorías de AFP, el premio Pangea en el Siena Internacional Photo Awards o sus dos nominaciones a los premios Goya de fotografía; entre otros.