Porto do Son tendrá un quinto cámping, a 200 metros de la playa del Castro de Baroña

El Diario Oficial de Galicia publicó este jueves el informe de impacto ambiental aprobado por la Xunta para la construcción de un quinto cámping en Porto do Son, que se sumará a los de Fraga Balada, Os Castros, Caveiro y Punta Batuda.

Se trata de un complejo de unos 12.000 metros cuadrados promovido por los hermanos Marcos y Mauro Carou, hijos del propietario del Cámping Os Castros (Baroña), que está justo al lado del proyectado, aunque separado por una pista.

Tendrá 37 parcelas, de las que 17 se destinarán a tiendas de campaña y las 20 restantes a autocaravanas, caravanas y tiendas de campaña, con acceso rodado. El máximo de ocupación será de casi 150 personas.

La inversión prevista es de unos 300.000 euros y sus promotores prevén que pueda estar operativo en el verano de 2027.

El futuro complejo turístico estará ubicado a unos 200 metros de la playa del Castro de Baroña. Aunque el nuevo cámping será, en cierto modo, una ampliación del ya existente (el Cámping Os Castros, regentado por el empresario José Manuel Carou) lo cierto es que funcionará de modo independiente y bajo otro nombre: Cámping Baroña.

Con este proyecto, los hermanos Carou redimensionan el negocio que su padre abrió en 2001, que abarca unos 5.000 m2 y cuenta con medio centenar de plazas.

La prestigiosa publicación del sector Rustiek Kamperen incluyó el Cámping Os Castros entre los cien mejores de España y Portugal. «Apostamos por unas instalaciones no masificadas en las que el espectacular entorno natural es el principal reclamo», señala Marcos Carou.