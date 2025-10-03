Una explosión en una línea de alta tensión provocó cortes de luz en el centro urbano de Boiro, O Castro y Abanqueiro
La avería se produjo en torno a la una de la tarde en la zona de Seán
Boiro
El centro urbano de Boiro y las localidades de O Castro y Abanqueiro sufrieron este viernes cortes en el suministro eléctrico.
El teniente de alcalde de Boiro, Luis Ruiz, indicó que, según le explicaron técnicos de la compañía, el corte de luz tenía su origen en una explosión producida en una línea de alta tensión en la localidad de Seán, en la parroquia de Abanqueiro, al parecer, debido a un cable en mal estado.
Aunque el suministro se fue restableciendo poco a poco a lo largo de la jornada, a las cinco y media de la tarde de este viernes todavía había varias zonas sin luz, según indicó Ruiz.
(INFORMACIÓN EN PROCESO DE AMPLIACIÓN)
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un muerto y dos heridos tras colisionar dos camiones y un vehículo en el corredor Brión-Noia
- Santiago apuesta por el verde: así transformará el Monte Viso el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Un sexagenario muerto y dos heridos en otro choque en el corredor de Brión
- Un recuerdo para 'Juan, o cego': una foto suya se viraliza en redes con cientos de comentarios nostálgicos
- Muere el catedrático de Historia del Arte y académico Ramón Yzquierdo Perrín a los 77 años
- Santiago se echa a la calle para protestar por la detención de la Flotilla a Gaza
- San Froilán, Marisco y Faba de Lourenzá: guía de las fiestas más destacadas este mes de octubre en Galicia
- Los policías de Santiago sobresalen por su eficiencia sobre la media gallega: «Debemos estar a la altura»