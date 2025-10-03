Una explosión en una línea de alta tensión provocó cortes de luz en el centro urbano de Boiro, O Castro y Abanqueiro

El centro urbano de Boiro y las localidades de O Castro y Abanqueiro sufrieron este viernes cortes en el suministro eléctrico.

El teniente de alcalde de Boiro, Luis Ruiz, indicó que, según le explicaron técnicos de la compañía, el corte de luz tenía su origen en una explosión producida en una línea de alta tensión en la localidad de Seán, en la parroquia de Abanqueiro, al parecer, debido a un cable en mal estado.

Aunque el suministro se fue restableciendo poco a poco a lo largo de la jornada, a las cinco y media de la tarde de este viernes todavía había varias zonas sin luz, según indicó Ruiz.

(INFORMACIÓN EN PROCESO DE AMPLIACIÓN)