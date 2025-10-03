La escultura de la Guadalupe de Asorey ya está en Rianxo tras veinte años

La emblemática escultura de la Virxe de Guadalupe, obra de Francisco Asorey, ya está de nuevo en Rianxo, veinte años después de que la familia Baltar, propietaria de la obra, la retirase del pedestal desde el que presidía la playa de Tanxil.

Tras el acuerdo alcanzado por el Concello y la familia Baltar, operarios del Concello trasladaron la escultura a dependencias municipales. «Queda ahora por delante un intenso trabajo de estudio, limpieza y tratamiento de la escultura con la finalidad de garantizar su conservación», dijo el alcalde, Julián Bustelo.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Óscar Rial, instó al regidor a explicar «bajo qué condiciones vuelve la escultura, cuáles son los acuerdos alcanzados con la familia Baltar al respecto y dónde se colocará la imagen, porque un tema tan sensible socialmente como este requiere claridad y transparencia con los vecinos».

El que fue el más brillante cirujano gallego de la primera mitad del siglo XX, Ángel Baltar Cortés, encargó la pieza en 1929 al artista cambadés Francisco Asorey, quien esculpió en granito una imagen de 3,20 metros de altura y de unas tres toneladas.

La obra se colocó en 1932 sobre un pedestal en lo alto del acantilado de Tanxil, en la finca propiedad de la familia Baltar.

Pero, en 2005, los herederos del cirujano decidieron retirarla ante el peligro que corría por los constantes desprendimientos que se producían en ese acantilado. Y, aunque aseguraron que se trataba de una retirada temporal para someterla a una restauración, lo cierto es que la Guadalupe de Asorey no retornó a Tanxil (hasta ahora) pese a que Costas realizó trabajos para asegurar el terreno.

La obra de Bert Gerresheim

Siete años después, en 2012, los rianxeiros reunieron fondos para costear la fundición y el traslado de otra imagen de la Guadalupe, en este caso de bronce, que fue realizada altruistamente por el escultor alemán Bert Gerresheim (en cuyo taller trabajaba el rianxeiro Francisco Ces Hernández) y que se instaló en el muro de Quenxo.