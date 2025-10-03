La Fiscalía pide cinco años de cárcel para una mujer acusada de traficar con droga en Ribeira
Un hombre se enfrenta a una petición de condena de cuatro años por agredir a otro en un partido
La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá el próximo día 8 el juicio a una mujer acusada de traficar con drogas en Ribeira, para quien la Fiscalía solicita una condena de 5 años de cárcel.
La encausada fue sorprendida en junio de 2023 cuando, supuestamente, vendía una papelina de cocaína en una terraza del Malecón, portando además 1,27 gramos de cocaína y 1,16 de heroína.
Fiscalía estima el agravante de reincidencia, pues fue condenada por un delito similar.
Ese mismo día se juzgará también a un hombre acusado de insultar y pegar varias patadas en la cabeza y en el cuello a un hombre en A Pobra, en septiembre de 2023. Fiscalía pide para el acusado 3 años y medio de cárcel, y que indemnice a la víctima con 2.590 euros.
La misma sección acoge el día 9 el juicio a un hombre por lesiones, para quien la Fiscalía pide una pena de 4 años de cárcel. Según el Ministerio Público, le dio puñetazos en la boca a un hombre tras recriminarle su actitud en un partido en Ribeira. Pide además que indemnice a la víctima con 35.249 euros.
