Muros inicia os traballos para dotar de saneamento a Serres

O Concello de Muros iniciou as obras de saneamento na marxe dereita de Serres, que contan cun orzamento de 170.609 euros.

«É outro paso no noso obxectivo de mellorar o saneamento en Muros, levando o servizo a zonas que carecían del e mellorando a rede existente», dixo a alcaldesa, María Lago.

Nas vindeiras semanas comezarán tamén os traballos de saneamento de Ribeira do Maio (250.000 €) e da rúa Real (238.300 €). Esta última obra inclúe tamén a pavimentación.

Cando chegou ao Goberno local no verán do ano 2023, María Lago fixouse entre as súas principais prioridades o saneamento no concello.

A día de hoxe, o investimento na rede neste mandato xa supera os 1,5 millóns de euros e as actuacións continuarán nos próximos meses.