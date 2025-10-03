Muros inicia os traballos para dotar de saneamento a Serres
Nas vindeiras semanas comezará tamé a obra da rede de fecais no núcleo de Ribeira do Maio
Muros
O Concello de Muros iniciou as obras de saneamento na marxe dereita de Serres, que contan cun orzamento de 170.609 euros.
«É outro paso no noso obxectivo de mellorar o saneamento en Muros, levando o servizo a zonas que carecían del e mellorando a rede existente», dixo a alcaldesa, María Lago.
Nas vindeiras semanas comezarán tamén os traballos de saneamento de Ribeira do Maio (250.000 €) e da rúa Real (238.300 €). Esta última obra inclúe tamén a pavimentación.
Cando chegou ao Goberno local no verán do ano 2023, María Lago fixouse entre as súas principais prioridades o saneamento no concello.
A día de hoxe, o investimento na rede neste mandato xa supera os 1,5 millóns de euros e as actuacións continuarán nos próximos meses.
