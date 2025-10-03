Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muros inicia os traballos para dotar de saneamento a Serres

Nas vindeiras semanas comezará tamé a obra da rede de fecais no núcleo de Ribeira do Maio

Inicio dos traballos da rede de saneamento en Serres.

Inicio dos traballos da rede de saneamento en Serres. / Cedida

Suso Souto

Muros

O Concello de Muros iniciou as obras de saneamento na marxe dereita de Serres, que contan cun orzamento de 170.609 euros.

«É outro paso no noso obxectivo de mellorar o saneamento en Muros, levando o servizo a zonas que carecían del e mellorando a rede existente», dixo a alcaldesa, María Lago.

Nas vindeiras semanas comezarán tamén os traballos de saneamento de Ribeira do Maio (250.000 €) e da rúa Real (238.300 €). Esta última obra inclúe tamén a pavimentación.

Cando chegou ao Goberno local no verán do ano 2023, María Lago fixouse entre as súas principais prioridades o saneamento no concello.

A día de hoxe, o investimento na rede neste mandato xa supera os 1,5 millóns de euros e as actuacións continuarán nos próximos meses.

