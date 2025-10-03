Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Pobra afonda no patrimonio inmaterial da man dos maiores para crear o seu Mapa da Memoria

Recolleranse historias, costumes e lendas vinculadas co municipio, cunha proba piloto na Ribeiriña

Pola esquerda, Arantza Villar, Amparo Cerecedo e Samuel Domínguez.

Pola esquerda, Arantza Villar, Amparo Cerecedo e Samuel Domínguez. / Cedida

Suso Souto

A Pobra

O Concello da Pobra puxo en marcha o proxecto Memoria dos lugares, que involucrará os maiores para crear o Mapa da Memoria da Pobra. A iniciativa busca estimular o envellecemento activo, facéndolles sentir aos veciños que a súa sabedoría popular é parte do patrimonio inmaterial do municipio.

Por medio da iniciativa recolleranse historias, costumes e lendas vinculadas co municipio cunha proba piloto na Ribeiriña (Postmarcos). A experiencia suporá non só a transmisión da historia por parte dos maiores, senón que se dará un paso máis: os relatos rexistraranse en formato vídeo promovendo deste xeito a alfabetización dixital dos veciños de maior idade.

Máis adiante, o Concello valorará vincular esas gravacións á localización exacta onde acontece cada historia.

A iniciativa arrincará cunha sesión piloto no local social da Ribeiriña, en colaboración coa Asociación de Veciños Ribeiriña-Conchido, o venres 10 de outubro ás 17.30 horas. Este encontro servirá para explicar en que consiste o proxecto e fixaranse as seguintes dinámicas.

O proxecto foi presentado pola concelleira de Servizos Sociais, Amparo Cerecedo; o presidente da Asociación de Veciños Ribeiriña-Conchido, Samuel Domínguez; e a promotora da iniciativa, Arantza Villar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents