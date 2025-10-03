Ribeira reabre, tras una amplia reforma, el Centro de Interpretación de San Roque
Es más accesible y se dotó de equipamiento tecnológico y sala de exposiciones
El Centro de Interpretación del Parque Periurbano de San Roque, de Ribeira, inicia una nueva etapa tras la profunda reforma y la dotación de equipamiento tecnológico a las que fue sometido.
El edil de Turismo, Francisco Suárez-Puerta, dijo que el Concello realizó una inversión de 150.000 euros para renovar la cubierta, el falso techo y la iluminación del complejo, eliminar las humedades, pintar y hacer más accesibles las inslalaciones, con la construcción de rampas y la instalación de un elevador para personas con movilidad reducida.
En cuanto al equipamiento, se instalaron tres paneles didácticos interactivos y otro adaptado para personas con discapacidad visual.
El complejo cuenta también con elementos de juegos didácticos y nueva señalización, y se habilitó una sala de exposiciones.
Suárez-Puerta (que estuvo acompañado del edil de Sanidade, Juan Luis Furones) destacó que el Centro de Interpretación del Parque Periurbano puede visitarse de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.
El Parque Periurbano de San Roque tiene una importante extensión: más de 175.000 metros cuadrados, equiparable a diecisiete campos de fútbol.
- Un muerto y dos heridos tras colisionar dos camiones y un vehículo en el corredor Brión-Noia
- Santiago apuesta por el verde: así transformará el Monte Viso el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Un recuerdo para 'Juan, o cego': una foto suya se viraliza en redes con cientos de comentarios nostálgicos
- Muere el catedrático de Historia del Arte y académico Ramón Yzquierdo Perrín a los 77 años
- Un sexagenario muerto y dos heridos en otro choque en el corredor de Brión
- San Froilán, Marisco y Faba de Lourenzá: guía de las fiestas más destacadas este mes de octubre en Galicia
- Los policías de Santiago sobresalen por su eficiencia sobre la media gallega: «Debemos estar a la altura»
- El alquiler en Santiago no cumple la ley de la oferta y la demanda: hay más pisos, pero son más caros