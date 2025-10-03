Ribeira reabre, tras una amplia reforma, el Centro de Interpretación de San Roque

El Centro de Interpretación del Parque Periurbano de San Roque, de Ribeira, inicia una nueva etapa tras la profunda reforma y la dotación de equipamiento tecnológico a las que fue sometido.

El edil de Turismo, Francisco Suárez-Puerta, dijo que el Concello realizó una inversión de 150.000 euros para renovar la cubierta, el falso techo y la iluminación del complejo, eliminar las humedades, pintar y hacer más accesibles las inslalaciones, con la construcción de rampas y la instalación de un elevador para personas con movilidad reducida.

En cuanto al equipamiento, se instalaron tres paneles didácticos interactivos y otro adaptado para personas con discapacidad visual.

El complejo cuenta también con elementos de juegos didácticos y nueva señalización, y se habilitó una sala de exposiciones.

Suárez-Puerta (que estuvo acompañado del edil de Sanidade, Juan Luis Furones) destacó que el Centro de Interpretación del Parque Periurbano puede visitarse de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

El Parque Periurbano de San Roque tiene una importante extensión: más de 175.000 metros cuadrados, equiparable a diecisiete campos de fútbol.