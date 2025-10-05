Noia retoma este lunes el marisqueo: solo el 25% de los bivalvos tienen la talla comercial

Casi 1.500 profesionales de las cofradías de Noia, Porto do Son, Muros y Portosín inician este lunes la campaña marisquera en la ría de Muros-Noia con los bancos llenos de marisco, pero solo el veinticinco por ciento de talla comercial.

Y es que a los 14 millones de unidades de almeja japónica, 3 millones de babosa, 300.000 de fina, 1 millón de berberecho y 50.000 de ostra sembrados en la campaña pasada todavía les faltan unas semanas para alcanzar el tamaño mínimo para su comercialización.

Así, las previsiones de la cofradía noiesa son buenas, pero todo dependerá de que sople viento del sur que favorezca la entrada de fitoplancton, que no irrumpa la toxina en la ría y que no se tuerza la meteorología, es decir, que no se vuelvan a encadenar temporales que generen mortíferas riadas para el marisco como en otros años.

Los mariscadores trabajarán en los bancos de A Misela, Cuncheiro, Mexilloeira, Couso, Broña y Taboleiro, entre Pedras y O Freixo, con unos topes para el sector de a flote de 15 kilos de berberecho para el primer y el segundo tripulante y 9 para el tercero, 3 de japónica, 2 de fina y 2 de babosa; y, para el sector de a pie, 9 kilos de berberecho, 3 de japónica, 2 de fina y 2 de babosa.

El patrón mayor de Noia, Santiago Cruz, dice que «hay una gran demanda de bivalvos» y confía en que la campaña vaya evolucionando bien a medida que el 75% del marisco que aún no tiene talla comercial vaya creciendo, pues en este momento «su tamaño está en el límite; le queda poco», explica.

En los últimos meses el pósito de Noia sembró otros 8 millones de unidades de almeja japónica, 3 millones de babosa y 300.000 de fina, así como 400.000 unidades de berberecho y 50.000 de ostra que, si todo va bien, habrán alcanzado la talla comercial para la campaña del próximo año.