Rianxo quere que a escultura da Guadalupe de Asorey sexa BIC
O Concello conseguiu asinar un acordo cos vinte e dous herdeiros da familia Baltar
O acordo que permitiu que a escultura da Virxe de Guadalupe de Asorey retornase este venres a Rianxo, vinte anos despois da súa retirada do pedestal no que fora instalada en 1932 no alto do acantilado da praia de Tanxil, foi asinado polo alcalde, Julián Bustelo, cos vinte e dous herdeiros da familia Baltar, propietaria da peza.
Un acordo que, segundo o rexedor, «pecha un proceso iniciado hai un ano e inicia unha nova fase na que a prioridade é restaurar a escultura» e recolocala «no seu emprazamento orixinal».
Julián Bustelo confirma deste xeito a intención do Concello de que a imaxe «volva á praia de Tanxil á maior brevidade posible e con todas as condicións de seguridade necesarias».
«En paralelo, iniciaremos os trámites para solicitarlle á Dirección Xeral do Patrimonio Cultural a declaración da escultura como Ben de Interese Cultural de Galicia, a maior categoría de protección do patrimonio cultural das previstas na normativa vixente», engade o mandatario local.
«Así, a escultura quedaría ligada ao seu emprazamento para sempre e impediríase o seu hipotético traslado a calquera outra parte», comenta Bustelo.
Cómpre lembrar que en 2005 os herdeiros do cirurxán Ángel Baltar retirarron a peza de Tantil ante o perigo que corría polos constantes desprendementos que se producían no acantilado. E, aínda que aseguraron que se trataba dunha retirada temporal para restaurala, o certo é que a Guadalupe de Asorey non retornou a Tanxil... ata o de agora.
