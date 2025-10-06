PROXECTO
A Pobra recibe quince propostas para planificar a fachada marítima
Os obxectivos son reorganizar o espazo, a mobilidade e o mercado
O Concello da Pobra do Caramiñal, coa coordinación técnica da Fundación RIA, o apoio administrativo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) e o financiamento da Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), recibiu un total de 15 propostas para o concurso de ideas para planificar a fachada marítima.
Os obxectivos son reorganizar o espazo público, a mobilidade e o mercado semanal. A convocatoria está dotada con 33.000 € en premios e a adxudicación do plan director, valorado en 50.000 €.
O xurado, que se constituirá nos próximos días, estará integrado polos arquitectos Alfonso Salgado (Salgado e Liñares), Elizabeth Abalo (Abalo Alonso Arquitectos) e Marcial Rodríguez (RVR Arquitectos), así como por representantes do Concello da Pobra do Caramiñal e o Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia. Posteriormente, o xurado realizará unha visita ao ámbito do concurso e manterá reunións de deliberación ata a comunicación da resolución final.
A Pobra dá así un paso decisivo cara á transformación sustentable e de carácter transversal da súa fachada marítima. O espazo de intervención concentra numerosos elementos clave: zonas portuarias, espazos verdes, equipamentos públicos, vivenda, tráfico de paso e o mercado semanal.
