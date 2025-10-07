MEDIO RURAL
As concentracións parcelarias de Outes benefician a preto de mil propietarios
As de San Pedro e San Miguel de Valadares están en fase de acordo
A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada pola directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, reuniuse onte co alcalde de Outes, Francisco Calo. No encontro avaliouse a colaboración entre o Concello e a Consellería para impulsar proxectos en beneficio do medio rural deste municipio.
En concreto, avanzouse no desenvolvemento da concentración parcelaria dos lugares de San Pedro de Outes e San Miguel de Valadares, que xa se atopa en fase de acordo firme e que beneficia preto de mil propietarios.
Ademais, ambos mandatarios avaliaron a mellora de diferentes infraestruturas rurais e tamén as fórmulas para o impulso das agrupacións forestais de xestión conxunta, co fin de optimizar a xestión dos montes no territorio municipal de Outes, entre outras iniciativas de interese local.
- El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago
- «Queremos exportar un nuevo modelo de movilidad de Santiago al resto de Europa»
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- Raxoi quiere retomar la reurbanización de Castrón Douro con una inversión de un millón de euros