Capturas escasas y tamaños mínimos en el primer día de marisqueo en Noia

Más de 1.400 profesionales iniciaron este lunes la campaña marisquera en Noia, la cual arrancó con las incertezas que ya se auguraban tras los sondeos realizados por la cofradía en las últimas semanas. Se confirmó que el 75% de los bivalvos no alcanza aún la talla mínima para ser comercializados y que la mayoría del berberecho es de tercera y cuarta categoría.

En total, se subastaron 12.470 kilos de marisco (10.765,5 de berberecho y 1.700 de almeja), que generaron un total de 112.771,83 euros. En el caso del berberecho, casi el 50% era de cuarta categoría (5.065 kg), y se cotizó a un precio medio de 4,56 €/kg, mientras que el de tercera (4.578 kg) se pagó a 8,73 €/kg; el de segunda (1.105 kg a 18,33 €/kg); y el de primera (tan solo se vendieron 17,5 kg) alcanzó los 25,01 €/kg.

Mariscadores de a flote trabajando este lunes en la ría de Noia. / Cedida

Por su parte, las capturas de almeja fueron mayoritariamente de la variedad japónica, de segunda categoría (1.452,4 kilos), cuyo precio medio se situó en 11,35 €/kg. De primera únicamente se vendieron 39,40 kg a 18,3 €/kg. De almeja fina tan solo llegaron a la lonja 180 kilos, 132 de tercera categoría (46,89 €/kg) , 46,20 de segunda (89,66 €/kg) y solo 6 kilos de primera, que se pagaron a 131,18 €/kg.

Mariscadoras en la lonja donde se clasifica el marisco. / Cedida

Unas cifras que, aunque globalmente, son ligaremente mejores a las registradas en el primer día de campaña del pasado año (10.626 kilos de marisco y 105.537 euros de ingresos), hay que tener en cuenta que este año se incrementaron los cupos máximos permitidos.

En el arranque de este año, las principales quejas llegaron de los de los profesionales de a flote ya que, muchos de ellos, no alcanzaron los topes fijados, lo cual preocupa porque es una situación que no suele darse en el inicio de la campaña. Cabe señalar que este año se han fijado unas capturas máximas de 15 kilos de berberecho para el primer y segundo tripulante, y 9 para el tercero; 3 kilos de japónica, 2 de fina y 2 de babosa.

Mareas más propicias para las mariscadoras de a pie

El patrón mayor, Santiago Cruz, lo achaca a que en esta primera jornada las embarcaciones no faenaron en las zonas donde hay más recurso, «dado que o berberecho está máis cara a zona en seco, e a marea de hoxe non lles permitía achegarse a ela». Esta semana, añadió, «as mareas son mellores para traballar a pé e para a semana beneficiarán máis aos profesionais de a flote».

Por ello, según indicó Cruz, las mariscadoras de a pie sí consiguieron ayer los topes de berberecho (9 kilos).

Cruz reconoce, no obstante, que el arranque de campaña «foi mellor o ano pasado, porque había máis berberecho, e tamén ameixa, porque o marisco medrou mellor no verán e no comezo do outono, pero este ano, aínda que creceu ben en agosto, en setembro parece que o crecemento estancouse».

Señala que habrá que esperar a la evolución en las próximas semanas. «Hai que agardar que entren ventos do sur e que traian fitoplancto ao interior da ría para que medre mellor o marisco. Temos tamén o risco de que entre toxina, pero é necesaria unha axuda da climatoloxía».

La cofradía espera que el desarrollo de la campaña mejore con el paso de las semanas si las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo del marisco.

Más horas y menos recursos

No obstante, Pablo Silva, mariscador a flote, es más pesimista a la vista de los resultados del primer día de campaña. «Levo vinte e cinco anos indo ao mar e nunca tal vin. Traballamos dúas horas e non collemos os topes nin de berberecho nin de ameixa, cando anos atrás, con cupos de 30 e 40 quilos de berberecho collíanse en hora e media. Agora podes traballar todo o día, pero non hai que coller».

Considera que «hai que pedir ás administracións que adopten medidas e avalíen a calidade das augas e as causas da escaseza de marisco, que cada ano vai a menos, e como non se faga algo imos quedar sen nada». Así, señala que las capturas de este arranque de campaña «son aínda peores que as do remate da anterior».

Después de conocer las cotizaciones en lonja, Silva señaló que «imos cambiar xa de arte e ir á navalla, porque con estes prezos e co marisco que hai na praia non se fai nada». Cree que «haberá máis barcos que cambien de arte».