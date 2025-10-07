Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SERVIZOS

O BNG demanda "investimentos e solucións" aos problemas de saneamento en Noia

Denuncia que a situación está afectando aos bancos marisqueiros

Rosana Pérez e Ricardo Suárez ao pé da ría de Noia.

Rosana Pérez e Ricardo Suárez ao pé da ría de Noia. / BNG

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

O BNG de Noia, a través da deputada Rosana Pérez, solicitará no Parlamento que a Xunta «se sente co Concello para calendarizar actuacións e investimentos» para solucionar as carencias da rede de saneamento municipal.

O voceiro nacionalista local, Ricardo Suárez, sinalou que, «segundo o alcalde, o Concello de Noia leva 2 anos sen facer unha depuración efectiva das augas residuais, situación que se vai alongar alomenos outro tanto». Entende que esta situación está afectando á productividade dos bancos marisqueiros.

Lembra ademais que o BNG, vinculou o apoio á investidura do novo alcalde, a que «un 10% do investimento municipal se adique a obras de saneamento».

Rosana Pérez sinalou que «é escandaloso que un pobo con máis de 14.000 habitantes esté nesta situación, e non se pode permitir que haxa vertidos directos a unha ría que atesoura unha gran riqueza marisqueira».

Cabe sinalar que en decembro de 2024 comezaron as obras da nova depuradora, «e somos conscientes de que estas actuacións son moi custosas, polo que pediremos á Xunta que pida axudas ao Goberno do Estado e que contemple no orzamento de 2026 partidas para revisar a rede».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents