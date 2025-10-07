SEGURIDADE
Ribeira completa o cadro de persoal da Policía Local
Agora contan cun equipo de 27 membros en activo e 12 auxiliares
O alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, recibiu hoxe ao novo membro da Policía Local que se suma ao corpo municipal. Con esta incorporación, o Concello logra completar o 100% do cadro de persoal que permite a lexislación vixente, sumando catro novos axentes e consolidando un equipo policial operativo con 27 membros en activo aos que se suman 12 auxiliares -8 de xuño a decembro e 4 de xaneiro a xuño-.
O rexedor expresou a súa satisfacción por alcanzar este obxectivo, que considera clave para reforzar a seguridade cidadá e mellorar a atención á veciñanza. "Hoxe é un día importante para Ribeira porque conseguimos completar o cadro da nosa Policía Local. Dispor de todas as prazas cubertas permítenos garantir maior presenza policial nas rúas e dar resposta ás demandas da cidadanía con máis rapidez e eficacia".
Subliñou que "a seguridade sempre foi unha prioridade" e lembrou algunhas das accións máis destacadas emprendidas neste ámbito. Entre elas, salientou a actuación fronte ao edificio das Avesadas, un inmoble ocupado que supuña un risco para a convivencia veciñal e a seguridade. "Tomamos medidas decididas para recuperar a tranquilidade no barrio. Logramos o seu desaloxo e propuxemos que ese inmoble se destine a vivenda pública, dando así unha saída social e útil a un espazo que antes era foco de preocupación cidadá", engadiu.
Ademais, o Concello, a través da Policía Local, realiza controis preventivos de consumo de alcol e drogas, campañas de seguridade viaria e educación cidadá, así como dispositivos especiais en eventos e zonas de maior afluencia.
"A nosa prioridade foi sempre garantir unha Ribeira tranquila e habitable. A Policía Local está a facer un gran traballo, tanto na prevención como na intervención, e seguiremos dotándoa dos medios humanos e materiais que precise”, afirmou Pérez Barral.
No mesmo acto, o alcalde anunciou que ao longo deste mes a Policía Local contará cun novo vehículo valorado en 38.000 euros, destinado a reforzar os medios técnicos do corpo. “A seguridade require non só persoal cualificado, senón tamén recursos materiais actualizados. Este novo vehículo é un investimento máis na profesionalización e eficacia da nosa policía”, engadiu.
Con estas melloras, o Concello continúa avanzando "na consolidación dun modelo de seguridade pública próximo, eficiente e comprometido coa veciñanza, reafirmando o seu obxectivo de facer de Ribeira un lugar máis seguro, ordenado e con mellores servizos públicos", concluíu Pérez Barral.
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago
- El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
- «Queremos exportar un nuevo modelo de movilidad de Santiago al resto de Europa»
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- Raxoi quiere retomar la reurbanización de Castrón Douro con una inversión de un millón de euros