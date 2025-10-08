ACTOS
Asanog chama á solidariedade dos boirenses contra o cancro infantil
Peñas Boiro SC organizará o 8 de novembro unha cea para recadar fondos
Peñas Boiro AC organiza o 8 de novembro unha cea solidaria en beneficio da Asociación de Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia (Asanog). A concelleira, María Outeiral, participou na presentación xunto con David Laíño, presidente de Peñas Boiro AC; e Yenny Rodríguez, coordinadora de Asanog.
A cea terá lugar no restaurante Chicolino ás 22.00 horas e contará con animación musical e sorpresas. O prezo da cea é de 50 euros e doarase un 10% a Asanog, ademais de todo o recadado coas rifas que se venderán para o sorteo dunha viaxe.
«A andaina que fixemos para recadar fondos foi un éxito e queremos seguir facendo actividades nesta liña para axudar a entidades e asociacións con fins sociais», afirmou David Laíño.
A Asociación de Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia ten como finalidade prestar apoio e asistencia ás familias de nenos e nenas oncolóxicos.
«Estamos moi agradecidos co gran apoio que recibimos en Boiro coa colaboración en actividades coma esta», afirmou Yenny Rodríguez.
Pola súa parte, a concelleira de Cultura boirense, María Outeiral, agradeceu «o compromiso de asociacións culturais como Peñas Boiro AC con entidades sociais como Asanog, que leva a cabo un gran traballo cos nenos e nenas oncolóxicos e as súas familias».
