Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACTOS

Asanog chama á solidariedade dos boirenses contra o cancro infantil

Peñas Boiro SC organizará o 8 de novembro unha cea para recadar fondos

Presentación da cea solidario que se celebrará en Boiro a favor de Asanog.

Presentación da cea solidario que se celebrará en Boiro a favor de Asanog. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

Peñas Boiro AC organiza o 8 de novembro unha cea solidaria en beneficio da Asociación de Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia (Asanog). A concelleira, María Outeiral, participou na presentación xunto con David Laíño, presidente de Peñas Boiro AC; e Yenny Rodríguez, coordinadora de Asanog.

A cea terá lugar no restaurante Chicolino ás 22.00 horas e contará con animación musical e sorpresas. O prezo da cea é de 50 euros e doarase un 10% a Asanog, ademais de todo o recadado coas rifas que se venderán para o sorteo dunha viaxe.

«A andaina que fixemos para recadar fondos foi un éxito e queremos seguir facendo actividades nesta liña para axudar a entidades e asociacións con fins sociais», afirmou David Laíño.

A Asociación de Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia ten como finalidade prestar apoio e asistencia ás familias de nenos e nenas oncolóxicos.

«Estamos moi agradecidos co gran apoio que recibimos en Boiro coa colaboración en actividades coma esta», afirmou Yenny Rodríguez.

Pola súa parte, a concelleira de Cultura boirense, María Outeiral, agradeceu «o compromiso de asociacións culturais como Peñas Boiro AC con entidades sociais como Asanog, que leva a cabo un gran traballo cos nenos e nenas oncolóxicos e as súas familias».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
  2. La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago
  3. El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
  4. La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo
  5. Un restaurante de Santiago se cuela entre los favoritos del National Geographic para octubre
  6. ¡Inscríbete ya! 46ª Carreira Pedestre Popular de Santiago
  7. Una doctora asturiana busca en Laxe a sus padres biológicos: 'No quiero dinero, solo la verdad
  8. Una de las víctimas del pitbull de Bando: «Yo me libré, pero mi compañero pudo salir muerto»

Atresmedia refuerza su confianza en Àngel Llàcer y le encarga la presentación de 'Una fiesta de muerte'

Atresmedia refuerza su confianza en Àngel Llàcer y le encarga la presentación de 'Una fiesta de muerte'

El arzobispo de Santiago sella en Dallas el convenio para la exposición con piezas de la Catedral

El arzobispo de Santiago sella en Dallas el convenio para la exposición con piezas de la Catedral

Hanan Alcalde acusa a 'Código 10' de saltarse un "veto" al preguntar si Hamás es un grupo terrorista: "Los pactos hay que cumplirlos"

Hanan Alcalde acusa a 'Código 10' de saltarse un "veto" al preguntar si Hamás es un grupo terrorista: "Los pactos hay que cumplirlos"

Costa da Morte convida a degustar as delicias do mar nos «meses con R»

Costa da Morte convida a degustar as delicias do mar nos «meses con R»

Fisterra transformou o antigo mercado municipal nun espazo cultural polivalente

Fisterra transformou o antigo mercado municipal nun espazo cultural polivalente

El conselleiro de Sanidade respalda el uso medicinal del cannabis para paliar el dolor en pacientes

El conselleiro de Sanidade respalda el uso medicinal del cannabis para paliar el dolor en pacientes

La Xunta formará aprendices de oficios tradicionales para garantizar el relevo generacional

La Xunta formará aprendices de oficios tradicionales para garantizar el relevo generacional

Fitch eleva a A- la calificación crediticia de PYMAR

Fitch eleva a A- la calificación crediticia de PYMAR
Tracking Pixel Contents