AXUDAS
Boiro formaliza convenios con nove entidades do eido social
O Concello destina 45.750 euros para desenvolver actividades
O Concello de Boiro destina 45.750 euros para desenvolver actividades mediante a sinatura de convenios con entidades sociais e asociacións. O alcalde, José Ramón Romero, e o concelleiro de Política Social, Raúl Treus, presentaron as axudas a nove entidades con fins sociais.
Cruz Vermella, Cáritas, Amicos, Agadea, Ambar, A Creba, Renacer, Arelas e Barbantea asinaron convenios co Concello mediante os que se contribúe ao desenvolvemento de actividades e accións tales como a entrega de alimentos; o apoio socioeducativo a menores; actividades de memoria en todas as parroquias para maiores e persoas con discapacidade.
«As entidades sociais, xunto cos servizos sociais municipais, forman un gran equipo de axuda e apoio que cubre as principais necesidades da veciñanza», recoñeceu Raúl Treus.
Dende o ano 2019 ata a actualidade o Concello de Boiro leva invertidos máis de 250 mil euros en subvencións nominativas no eido social. A partida orzamentaria destinada aos servizos sociais municipais é de 2,2 millóns de euros, o que supón un 12% do orzamento municipal. «Estas cifras son o reflexo dunha clara aposta deste goberno en materia social e en políticas que redundan directamente na mellora da calidade de vida da veciñanza», afirmou o alcalde, José Ramón Romero.
