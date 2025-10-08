PROYECTO DIBEST
Entidades de cuatro países diseñan en A Pobra estrategias digitales para microempresas turísticas
Hoy se presentará la campaña de la Diputación 'A paisaxe que sabe'
Veinticinco representantes de doce entidades públicas y privadas procedentes de Irlanda, Francia, Portugal y España participan en A Pobra do Caramiñal en el quinto evento transnacional del proyecto Dibest (Innovación digital para empresas azules y turismo social) financiado con fondos europeos del programa Interreg Espacio Atlántico.
La Casa Entre os Ríos, participante en el proyecto desde comienzos de 2025, es el lugar elegido para las sesiones de trabajo. Los participantes apuestan por la creación de un kit de herramientas digitales para microempresas turísticas con un sistema de búsqueda que permite ofrecer soluciones tecnológicas de una forma sencilla e intuitiva. Este kit les permitirá aumentar su competitividad, acceso al mercado y sostenibilidad ambiental.
La comitiva visitó el mirador de la Curota y tuvo lugar una ruta náutica organizada por Palmira Scuba en un barco factoría, en el cual se dio a conocer el trabajo realizado en las bateas de mejillón, dando a conocer la cría de los bivalvos. Al mismo tiempo se disfrutó de una degustación a bordo del producto, acompañado de unos caldos del Ribeiro cortesía de las Bodegas Tito Peña.
Visitaron también el Museo Valle Inclán guiados por su director, Antonio González, que organizó una visita personalizada para los asistentes al evento Dibest en el cual se descubrió la figura de uno de los escritores gallegos más ilustre.
Para hoy está programado un acto institucional en el salón de plenos del Concello de A Pobra do Caramiñal al cual asistirán los representantes de los concellos de A Pobra do Caramiñal, Rianxo y Boiro, la gerente de la Mancomunidad de Barbanza Arousa, así como el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Manuel Regueira, como miembro de la Mesa de Turismo del Proyecto desde sus inicios en 2024.
En dicho acto se presentará la campaña de la Diputación de A Coruña A paisaxe que sabe. Concluirán con un tour por Santiago de Compostela acompañados de la empresa Mellor con guía, participante también del proyecto.
