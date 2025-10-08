Repunte de capturas e ingresos tras aumentar los cupos de berberecho en Noia

El sabor agridulce que dejó la jornada inaugural de la campaña de marisqueo en la ría de Noia, debido a la escasez de capturas y a la reducida talla del recurso, hizo que la cofradía decidiese aumentar ayer los topes fijados inicialmente, lo cual propició un repunte del volumen de marisco subastado y también de los ingresos.

Así, en la segunda jornada se subastaron un total de 16.796 kilos de berberecho y almeja (12.510 kilos el primer día) y la facturación se elevó hasta 144.895,19 euros (112.771,83 € el lunes).

Ayer los mariscadores de a flote vieron incrementado el cupo máximo hasta 20 kg para el primer y segundo tripulante (5 más que el lunes) y los profesionales de a pie pudieron capturar 13 kilos (4 más).

No obstante, las cotizaciones del marisco fueron similares a las de la jornada inaugural. El berberecho de cuarta categoría, el más abundante (7.228 kilos), se cotizó a 4,17 €/kg; el de tercera (6.136 kg) a 8,78 €/kg; el de segunda (1.330 kg) a 18,27 €/kg. De primera categoría únicamente se subastaron 23,3 kilos, que se cotizaron a 28,32 €/kg.

Por su parte, de almeja japónica se subastaron 1.650 kilos de segunda categoría (unos 200 kg más que el lunes), que se pagaron a 11,82 €/kg (11,35 de media en la jornada inaugural). De primera categoría únicamente se vendieron 34,8 kilos a un precio de 17,66 €/kg.

Las capturas de almeja fina y babosa siguen siendo testimoniales. Así, de la fina se subastaron 218,7 kilos de tercera categoría, que se cotizó a 31,01 €/kg; 74,40 kilos de segunda, a 79,15 €/kg; y solo 10 kilos de primera, que se pagaron a 134,82 €/kg.

Por su parte, de almeja babosa, ayer únicamente llegaron a la lonja 18,60 kilos de segunda, cuyo precio fue de 22,48 €/kg, y solo 3,9 kilos de primera, que se vendieron a 25,51 €/kg.