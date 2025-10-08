La Xunta formará aprendices de oficios tradicionales para garantizar el relevo generacional

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, anunció durante su visita a las instalaciones de Astilleros Catoira, en Rianxo, que el Gobierno gallego potenciará el próximo año la formación en oficios tradicionales con unas futuras bolsas para aprendices que permitirán la transmisión del saber artesano a las nuevas generaciones. Estarán dotadas con un millón de euros con la previsión de llegar a unos 50 aprendices.

Se trata de una iniciativa de la Fundación Artesanía de Galicia que complementará al programa Aprender de la tradición. Oficios y técnicas y que concuerda con la apuesta de la Xunta por una formación flexible a favor del relevo generacional en ámbitos como la artesanía.

González, que estuvo acompañado por el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, y la gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, puso en valor el taller de construcción de embarcaciones en madera y el oficio de la carpintería de ribera, que requiere de un proceso artesanal minucioso y de un conocimiento riguroso de la materia.

Julián Bustelo, izquierda, y José González, en Rianxo. / X. Galicia

En este sentido, ensalzó el saber hacer de los profesionales de esta actividad, lleno de tradición y combinado con las ventajas de la innovación, y destacó el papel de la Asociación Gallega de Carpintería de Ribeira (Agalcari). Este patrimonio, subrayó, «hace de Galicia un referente en esta actividad, que tiene un gran potencial para la economía gallega y que es sostenible y respetuosa con el medio ambiente respondiendo a las tendencias actuales de producción». De ahí, añadió, que se trate de un oficio tradicional «con futuro, cuestión para la que el relevo generacional es clave».

Por eso, expuso el conselleiro, «es importante visibilizar este oficio» y en este ámbito «son fundamentales acciones como los encuentros de embarcaciones tradicionales, que se celebran cada dos años en una villa diferente de la costa gallega». Esta iniciativa, añadió, «pone en valor el patrimonio cultural de la gran variedad de embarcaciones tradicionales de Galicia y cuenta con el apoyo de la Xunta».