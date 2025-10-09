Congalsa, de A Pobra, y Agrosoneira, de Vimianzo beneficiarias del PERTE Agroalimentario

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado 41 nuevas ayudas de la segunda convocatoria del PERTE Agroalimentario, por valor de 13,3 millones de euros en subvenciones, con actuaciones en 10 comunidades autónomas, beneficiando a 36 empresas diferentes.

En Galicia son tres las empresas beneficiarias: Congalsa S. L, de A Pobra do Caramiñal; Agrosoneira S. L., de Vimianzo; y Granja Campomayor S.L., de Palas de Rei (Lugo), que recibirán un total de 574.060,63 €.

La compañía Congalsa, especializada en la elaboración de productos precocinados a base de productos del mar, desarrollará al amparo de esta línea de ayudas el proyecto Convisión, que tiene como objetivo desarrollar un nuevo modelo de gestión operacional para el tratamiento y procesado de datos en tiempo real. Para ello recibirá una ayuda de 211.990,43 €.

Instalaciones de Agrosoneira S. L., en el municipio de Vimianzo. / Cedida

Por su parte, a la compañía vimiancesa Agrosoneira, dedicada a la fabricación y comercialización de piensos para animales de granja, le han sido adjudicados 166.964,20 € para desarrollar la segunda fase del proyecto de mejoras tecnológicas en su fábrica de piensos compuestos.

La Granja Campomayor, de Palas de Rei, recibirá 195.106 euros para la obtención de clara de huevo hidrolizada en polvo para su incorporación como ingrediente alimentario.

El objetivo de este PERTE es fortalecer la competitividad y resiliencia del sector agroalimentario en España, favoreciendo el empleo de calidad y el arraigo territorial de las empresas, pensando, especialmente en las pymes.

La primera convocatoria del PERTE Agro adjudicó 182 millones de euros a 286 proyectos primarios de 224 empresas. El pasado mes de agosto, el Ministerio de Industria y Turismo también aprobó la adjudicación provisional de otros 30 nuevos proyectos del PERTE Agroalimentario, por valor de 14,5 millones de euros, correspondientes a la segunda convocatoria.