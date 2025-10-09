Masivo apoyo social al Camino de la Ría Muros Noia

El presidente de la Asociación de Municipios del Camino de la Ría Muros Noia, Luís Oujo, mantuvo su primera reunión con representantes de asociaciones, entidades y colectivos implicados en la promoción y desarrollo de esta ruta jacobea.

El objetivo del encuentro era conocer las propuestas e inquietudes del tejido empresarial, cultural y social para seguir avanzando en la promoción del Camino de la Ría Muros Noia.

Oujo agradeció la presencia de hasta 35 representantes en el Centro Náutico de Porto do Son, pues "tras el reconocimiento del Camino de la Ría Muros Noia por parte del Arzobispado de Santiago, tenemos que seguir luchando hasta conseguir el reconocimiento oficial. Para eso es necesario que participemos todos y por eso es tan importante la respuesta masiva que tuvo esta convocatoria”.

Entre las 35 personas asistentes había representantes de los nueve ayuntamientos que conforman la asociación, así como responsables de la Academia Jacobea, asociaciones empresariales, clubs de senderismo, entidades culturales, profesionales y empresas de distintos sectores (turismo activo, hostelería, cámping, guías turísticos...).

Recordó que este reconocimiento supondrá la creación de una economía y una forma de vida en torno al Camino que tiene "un retorno muy importante para el conjunto de la comarca y para el sector. Esto, unido al potencial de la versión marítima de esta ruta y la candidatura a Itinerario Cultural Europeo de nuestro Camino dentro de la Vía Querinissima, supone una propuesta diferente que individualiza nuestro Camino frente a otras rutas y lo ayuda a promocionarse fuera de nuestras fronteras. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar".

Propuestas y aportaciones

Los distintos representantes compartieron ideas y opiniones, destacando los puntos fuertes de la ruta y realizando propuestas de mejora. Unas "notables aportaciones" que agradeció el presidente de la Asociación de Municipios del Camino de la Ría Muros Noia.

Entre las ideas expuestas destacan la instalación de puntos de sellado autónomos de la credencial de peregrino, para no depender de horarios, o la creación de un distintivo propio para incentivar a los peregrinos individuales y a pequeños grupos que no suelen acercarse por las oficinas de turismo. También se propusieron nuevas iniciativas para la promoción del Camino, como poner el foco en el mercado norteamericano, que es el de mayor crecimiento en estos momentos pues, como bromeó algún asistente, “a los americanos les sale más barato hacer el Camino que pagar un psicólogo”.

Todos los presentes coincidieron en destacar que el respaldo histórico del Camino de la Ría de Muros Noia es innegable y que la integración en la Vía Querinissima supuso un respaldo institucional. Un respaldo que se mantiene entre los peregrinos, cuyos comentarios son muy positivos, sobre todo destacando la belleza del entorno.

De cara al futuro se propuso también promocionar la variante de Toxosoutos, reconocida como "el mejor tramo de todos los Caminos de Santiago" por el historiador y experto jacobeo Antón Pombo. En este sentido, muchos de los presentes pusieron de manifiesto la necesidad de mantener el Camino en las mejores condiciones posibles, en especial en lo que atañe a su señalización.