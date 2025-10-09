POLÍTICA
Tania Redondo abandona o PBBI e acusa aos compañeiros de negociar a censura ás súas costas
A edila de Ribeira di que recibiu "insultos" dende o PP e que "puxeron en dúbida" a súa saúde"
A concelleira de Medio Rural e Servizos Municipais de Ribeira, Tania Redondo (PBBI), unha das asinantes da moción de censura co PP, desmárcase agora do seu partido e solicitou a súa baixa como edila do PPBI e pasará ao grupo de non adscritos.
Así o anunciou hoxe nunha comparecencia pública na que afirmou que "pasados 10 días desde a presentación da moción de censura chegou o momento de contar a miña verdade sobre o acontecido".
Sinalou que a moción de censura "é froito de meses de negociacións e reunions ás miñas costas, onde se xogaba o futuro de Ribeira sen transparencia nin lealdade por parte de tres compañeiros do meu partido". Tras esto, engadiu, "chegou o que eu chamo o Efecto Sorpresa. Algúns aparecen colocándose medallas de heroes, os mesmos que foron os que nos puxeron as pedras no camiño e que se presentan hoxe como salvadores dos problemas que eles mismos crearon".
Agora, subliñou, "preséntanse cun pacto cunha señora (en alusión á candidata á Alcaldía do PP) que me faltou ao respecto publicamente con insultos cara a miña persoa". Outra persoa de dito partido, engadiu, "puxo en dúbida a miña saúde nun momento moi duro a nivel persoal, do cal considero que non teño que dar explicacións, pois en canto estiven recuperada, volvín ao meu traballo ao día seguinte".
Tania Redondo di que este é "un pacto con xente que fai da política unha loita persoal, facéndome sufrir non só min, senón a toda a xente que me rodea, xulgando o traballo da miña familia e poñéndoo en dúbida constantemente con ataques directos. Considero que esta non é a maneira de traballar, por iso non podo aceptar compartir goberno con estas persoas, por principios, e por respecto á miña familia e, sobre todo, por respecto a min mesma".
A concelleira di que nunca entrou no xogo de ataques persoais "e non penso facelo agora. Nunca traballei así e non o farei no futuro".
Tania Redondo lembrou que, despois de sair elexida "democraticamente" nas pasadas eleccións municipais, "ofreceuseme a posibilidade desta coalición, na cal creín pensando que realmente chegaba o momento do cambio, ese cambio que prometemos durante toda a nosa campaña electoral".
Dende o PBBI, subliña, "insistimos en que nunca pactariamos co goberno do PP que estaba naquel momento no poder. Cando me incorporei a este traballo pensei que viña a colaborar por unha causa xusta: dedicarme a facer de Ribeira un sitio mellor para todos".
Nembargantes, ao chegar ao goberno, "atopámono con moitos problemas. O principal, unhas contas desastrosas e practicamente baleiras, que incluso rozaban a ilegalidade e impedíannos traballar como nos gustaría", afirmou Redondo.
Sinalou ademais que durante este tempo de goberno "penso que queda claro que eu non son de fotos, son de despacho, de traballar para conseguir melloras para a xente, aínda que ao meu pesar non sempre foi posible". Recoñece asemade que "non sempre o fixemos ben, somos de ideoloxías totalmente diferentes, pero apuntando todos hacia un mesmo obxectivo. Non hai que negar que houbo momentos dificís, tensións internas e discrepancias, como en calquera equipo de traballo, pero que, dialogando intentamos solucionar e traballar xuntos polo ben do noso concello. Desgraciadamente, isto non puido ser así".
- El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia
- El PSOE de Santiago denuncia el 'desmantelamiento' del servicio de actividades socioculturales por la 'falta de monitores
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- Riande cuelga el cartel de ‘se vende’ por 1,2 millones de euros
- Quejas de comerciantes y vecinos por un hombre que vive semidesnudo en la Praza de Cervantes
- Varios tramos de la autovía entre Lugo y Santiago seguirán limitados a 100 kilómetros por hora
- Los vecinos del Ensanche de Santiago pedirán adelantar el cierre del ocio nocturno tras varias macropeleas
- Dos científicos del área de Santiago formados en la USC, entre los premiados en el Día da Ciencia en Galicia