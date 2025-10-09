Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INFRAESTRUTURAS

A Xunta impulsa a modernización do complexo da piscina de Outes cunha achega de 65.000€

O acordo permitirá renovar maquinaria, instalar elevadores e mellorar o control da temperatura nas instalacións municipais

Diego Calvo, no centro, e Francisco Calo, segundo pola dereita, na piscina de Outes.

Diego Calvo, no centro, e Francisco Calo, segundo pola dereita, na piscina de Outes. / X. G.

El Correo Gallego

Outes

O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e o alcalde de Outes, Francisco Calo, asinaron hoxe un convenio de colaboración para realizar melloras no complexo deportivo da piscina municipal. Segundo o acordo, a Xunta achegará máis de 65.000 euros, o que representa aproximadamente o 90% dun orzamento total superior aos 72.500 euros.

Entre as actuacións previstas destacan a renovación da maquinaria do ximnasio, a instalación de elevadores para persoas con mobilidade reducida e a mellora do sistema de control da temperatura, entre outras obras de mantemento e actualización, coa previsión de que estean rematadas antes de finais de ano.

Segundo Calvo, «esta medida enmárcase no compromiso da Xunta coas entidades locais e na aposta polo fomento dunha vida activa e saudable entre a poboación». O conselleiro lembrou que o complexo deportivo municipal constitúe un servizo básico de apoio ao benestar, facilitando o acceso á práctica regular da actividade física.

Ademais, a iniciativa súmase a outras achegas realizadas neste exercicio, que suman case 113.000 euros e incluíron melloras na accesibilidade da antiga escola unitaria, maquinaria para a protección do medio natural, conservación de rutas e climatización da casa consistorial. Nos últimos anos, o conxunto de investimentos da Xunta en Outes supera os 1,7 millóns de euros, segundo indicaron desde a Administración autonómica.

Trescentos usuarios diarios

“Falamos de actuacións moi necesarias e moi demandadas polos máis de 300 veciños que cada día pasan pola piscina e polo ximnasio”, ademais de facer uso das mesmas o alumnado do CEIP e do IES Francisco Añón, afirmou o alcalde, Francisco Calo. Recordou que a instalación abriu as súas portas en maio do 2007 e, dende aquela, "non sen ten feito ningunha mellora relevante".

“Temos tamén convenios con varias entidades deportivas e sociais como, por exemplo, o equipo de tríatlon que prepara as súas horas de natación na piscina, e o Centro de Día de Outes, cuxos usuarios acoden unha vez ao mes como terapia e, a partir de agora, poderán facelo sen limitacións coa mellora no acceso ó vaso da piscina”, explicou.

Por último, Calo quixo deixar claro que estas actuacións, que terán que levarse a cabo antes de que termine o 2025, non poderían ser unha realidade sen o investimento da Xunta. “Souberon entender as necesidades que tiñamos como Concello e, desta maneira, poderemos dar resposta ao que nos pedían os veciños”, concluíu.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents