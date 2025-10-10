A Creba e Ambar reivindican a inclusión e a diversidade no Día da Saúde Mental
Noia acolleu un dos actos ao que se sumaron o alcalde e escolares
As asociacións A Creba e Ambar unírose no centro de recursos desta última, en Ribeira, no Día da Saúde Mental para subliñar a necesidade de integrar a saúde emocional e psicolóxica dentro do concepto amplo de diversidade funcional e social.
Asemade, en Noia diante da Casa do Concello houbo unha concentración promovida por A Creba baixo o lema Compartimos vulnerabilidade, defendamos a nosa saúde mental. Ao acto sumáronse veciños e veciñas, alumnos dos IES Virxe do Mar, Campo de San Alberto e do Colexio María Assumpta, e o alcalde, Francisco Pérez. O do grupo Sons da Ría amenizou o encontro.
A educadora social de A Creba, Alba Allo, deu lectura a un manifesto co que destacou a importancia de visibilizar a saúde mental. «Necesitamos darlle a importancia que se merece, porque segue a ser moi invisibilizada e fan falla máis recursos para afrontar o reto que supón», afirmou.
O alcalde de Noia, Francisco Pérez, subliñou o compromiso do Concello coa promoción da saúde mental e coa colaboración con entidades sociais do municipio. «É fundamental que administracións e colectivos unamos esforzos para poñer a saúde mental no lugar que merece. Desde o Concello seguiremos apoiando o labor de A Creba, que leva anos acompañando e ofrecendo recursos a persoas que precisan apoio».
Destacou o feito de que no acto participasen moitos mozos e mozas, «o que demostra que a sociedade está máis concienciada e que a saúde mental é unha prioridade compartida».
O acto enmarcouse dentro dunha programación máis ampla promovida por A Creba, que inclúe charlas en centros educativos, o concurso de fotografía Enfocando o benestar, e unhas xornadas de achegamento aos hospitais da contorna.
