Multitudinario acto de apoio a Luís Pérez en Ribeira

Ana Pontón afirmou que "volverá a ser o gran alcalde que este concello merece"

Rosana Pérez, esqda., Luís Pérez, Ana Pontón e Antía Alberte ante o ateigado auditorio.

Rosana Pérez, esqda., Luís Pérez, Ana Pontón e Antía Alberte ante o ateigado auditorio. / BNG

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Centos de persoas ateigaron o auditorio municipal de Ribeira para participar nun acto de apoio a Luís Pérez Barral (BNG), quen o luns, salvo sorpresas, deixará de ser alcalde se prospera a moción de censura presentada por PP e PBBI. O rexedor, emocionado, anunciou que el e o seu grupo seguirán traballando para recuperar a Alcaldía no 2027.

Ademais de veciños e veciñas, ao acto sumouse tamén a líder do BNG, Ana Pontón, quen afirmou que «a vergoñenta moción de censura impulsada polo PP é a constatación de que o BNG estaba facendo un excelente traballo». Augurou que, tras demostrar como gobernar «a favor da maioría social, volverá ser o gran alcalde que Ribeira merece».

«Poderán frearnos, pero non deterán o camiño que comezamos; poderán quitarnos o goberno cunha moción vergoñenta, pero non a razón, nin a vontade de seguir facendo de Ribeira un lugar mellor para a gran maioría», engadiu. Sinalou que o avance «non se pode parar por intereses partidistas e personalistas, nin tampouco con chantaxes e coaccións».

