Rescatan en helicóptero a un hombre que cayó desde varios metros de altura en el Monte Louro

Un hombre, de habla inglesa, tuvo que ser evacuado esta tarde en helicóptero después de caer desde varios metros de altura en unas rocas del Monte Louro, en Muros. Estaba consciente y sufría un fuerte dolor en la espalda.

El rescate tuvo que realizarse por vía aérea porque no se podían garantizar las condiciones de seguridad por tierra, dado el lugar escarpado en el que se encontraba.

Hasta el lugar fueron movilizados los miembros del GES de Muros y profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que le prestaron los primeros auxilios. Después fue evacuado por el helicóptero Helimer, de Salvamento Marítimo, al aeropuerto de Alvedro (A Coruña) y, desde allí, al hospital coruñés.

La alerta la dio el propio herido pasadas las 14.00 horas, que llamó al 112 Galicia para pedir ayuda. También fueron alertados los bomberos de Cee y agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Muros.