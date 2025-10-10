SUCESO
Rescatan en helicóptero a un hombre que cayó desde varios metros de altura en el Monte Louro
Él mismo alertó al 112 Galicia pasadas las dos de la tarde
Un hombre, de habla inglesa, tuvo que ser evacuado esta tarde en helicóptero después de caer desde varios metros de altura en unas rocas del Monte Louro, en Muros. Estaba consciente y sufría un fuerte dolor en la espalda.
El rescate tuvo que realizarse por vía aérea porque no se podían garantizar las condiciones de seguridad por tierra, dado el lugar escarpado en el que se encontraba.
Hasta el lugar fueron movilizados los miembros del GES de Muros y profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que le prestaron los primeros auxilios. Después fue evacuado por el helicóptero Helimer, de Salvamento Marítimo, al aeropuerto de Alvedro (A Coruña) y, desde allí, al hospital coruñés.
La alerta la dio el propio herido pasadas las 14.00 horas, que llamó al 112 Galicia para pedir ayuda. También fueron alertados los bomberos de Cee y agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Muros.
- Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
- El coche que llevó a Asunta a la muerte circula por Teo y está en venta
- Dos científicos del área de Santiago formados en la USC, entre los premiados en el Día da Ciencia en Galicia
- O Son do Camiño calienta motores y revela las fechas de la nueva edición del festival
- Jarro de agua fría de Augas de Galicia: la reparación de la presa de A Ponte Maceira no es «urxente nin prioritaria»
- Rosón responde a la oferta de Verea: "Jamás formaré un gobierno de coalición con el PP"
- Un menor resulta herido en la avenida de Lugo en el quinto atropello en apenas un mes en Santiago