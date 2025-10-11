CULTURA
Noia oferta este outono máis de trinta propostas culturais
Haberá teatro, exposicións, cinema, lectura, Samaín e un magosto
A concellería de Cultura de Noia oferta no último trimestre do ano máis de trinta actividades culturais, entre concertos, representacións teatrais, exposicións, cinema, lectura e outros eventos tradicionais destas datas como o Samaín ou o magosto.
Son propostas para todos os públicos e idades, cunha aposta clara pola diversidade e pola posta en valor da creación galega. Entre as citas destacadas están o concerto do Grupo Vocal e Instrumental Atlántico, a celebración do Día das Escritoras, o espectáculo ¡Salta! no Liceo de Noia, así como a actividade Da morte, o pranto e o alén no Reino de Galiza, conducida polo actor e contador Quico Cadaval.
En novembro, o público poderá gozar da Mostra de Curtas, da Semana Musical Santa Cecilia e representacións teatrais, e en decembro de espectáculos familiares e o Concerto de Nadal.
