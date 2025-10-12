El palomar de la rectoral de Xobre, en A Pobra, entra en la Lista Roja

El palomar de la rectoral de Santa María do Xobre, de A Pobra do Caramiñal, ha sido incluido en la Lista Roja de monumentos en peligro que elabora Hispania Nostra.

Está asociado al edificio que fue residencia de la aristocracia eclesiástica en época barroca y fue reedificado en el año 1758 para incluir un patio de uso agrícola.

Se trata de un palomar de planta circular con cuerpo cilíndrico de mampostería enlucida y cubierta cónica de teja curva. Presenta una cornisa saliente en la parte inferior del tejado que sirve de paso y soporte para que las palomas puedan llegar a sus nidos. La construcción está catalogada por la Xunta y en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de A Pobra.

Hispania Nostra justifica su inclusión en la Lista Roja de patrimonio por su mal estado de conservación. «Pese a que todo el conjunto de la rectoral tiene deficiencias en su conservación, el palomar es el elemento en peor estado», aseguran.

A este respecto señalan que en los últimos años el palomar «ha perdido parte de la estructura del techo y se encuentra rodeado de maleza que se está incrustando en la mampostería». Cabe señalar que se trata de una construcción de titularidad privada.