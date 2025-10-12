Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SANIDADE

Unha cadea humana reivindica máis médicos para Barbanza

Centos de persoas sumáronse ao acto de protesta en Ribeira

A cadea humana uniu o centro de saúde e o Hospital do Barbanza.

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Barbanza mobilizou centos de persoas para formar unha cadea humana dende o centro de saúde ata o hospital comarcal.

Con esta acción quixeron denunciar as carencias de profesionais médicos nos centros de saúde de Boiro, A Pobra do Caramiñal e Ribeira.

O colectivo segue así a reivindicar a cobertura de todas as prazas vacantes de profesionais na comarca do Barbanza, ao tempo que critican tamén os longos tempos de agarda para ser atendidos en consultas especializadas no hospital.

Os convocantes da iniciativa presentaron un manifesto reivindicativo, que foi lido en sesenta puntos diferentes ao longo da cadea humana, para que a mensaxe poidese chegar a todos os participantes.

