RECLAMACIÓN
Portos reclama 6.966 € al propietario del barco que se hundió en enero en el muelle de A Pobra
Es el importe del operativo anticontaminación desplegado en la zona
J. M. Ramos / E. P.
Portos de Galicia ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución de procedimiento para reclamar los costes ocasionados en el puerto de A Pobra do Caramiñal por el hundimiento del barco José Mari, el día 5 enero de este año.
Lo hace de conformidad a la Ley de 2015 al no ser posible la notificación en el domicilio a José Mariño Dieste de la resolución de la Dirección de Portos de Galicia, del 16 de julio de este año, que le requiere al pago de los costes derivados de las actuaciones, recoge el DOG.
La presente resolución se emite en base a las competencias de Portos de Galicia a este respecto. El importe al que ascendieron las actuaciones del operativo anticontaminación ascendieron a 6.966,77 euros, IVA incluido.
De no ingresar la cantidad en el plazo existente legalmente, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo común de las administraciones públicas, le será exigida mediante el procedimiento previsto en las normas reguladoras de recaudación en la vía ejecutiva.
La embarcación hundida era un barco de batea, de 15 metros de eslora, antigua y abandonada junto a la gasolinera del puerto de la localidad. A raíz del hundimiento, Gardacostas de Galicia desplegó las barreras anticontaminación para cercar el vertido que originó en la zona.
