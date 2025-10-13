La primera semana de marisqueo en la ría de Noia generó 472.000 euros

A pesar de las incertidumbres con que arrancó la nueva campaña de marisqueo en la ría de Noia, el balance de la primera semana en cifras es sensiblemente mejor que el del pasado año. Así, los primeros cuatro días de faena generaron unos ingresos para el sector de 472.227,35 euros, lo que supone un incremento de 83.400 € respecto al inicio de la campaña anterior, según los registros de Pesca de Galicia.

En cuanto a las capturas, en el caso del berberecho se duplicaron, pasando de 24.585 kilos en 2024 a 52.052 kg este año, los cuales generaron una facturación de 360.612 euros. Por contra, las capturas de almeja descendieron un 48%. En esta primera semana de marisqueo se subastaron en la lonja noiesa 7.099 kilos, la mayoría de la variedad japonesa (6.146 kg), mientras que la campaña de 2024 arrancó con 13.615 kilos (10.979 kg de japónica).

Consecuentemente, los ingresos generados por dicha especie descendieron también notablemente, pasando de 188.948 euros en el arranque de la campaña de 2024 a tan solo 111.534 € este año.

En líneas generales, el patrón mayor de Noia, Santiago Cruz, hace una valoración positiva del inicio de esta campaña «porque os prezos do marisco son bastante bos». Además, señala que «a maioría, salvo parte do sector de a flote, están collendo os topes fixados de berberecho e de xapónica».

No obstante, reconoce que hay que esperar y ver cómo evolucionan los bancos de marisco en los próximos meses, dado que, por el momento, el 75% de los bivalvos no dan la talla mínima para poder ser comercializados.

Cruz confía en que la meteorología acompañe y que en las próximas semanas entre más fitoplancton en la ría, «o cal favorecerá o crecemento do marisco», lo que permitiría garantizar el desarrollo de la campaña.

Tercerta y cuarta categoría

En esta primera semana de faena, la mayoría del berberecho comercializado era de tercera y cuarta categoría. No obstante, el patrón mayor asegura que «hai demanda» y eso ha favorecido las buenas cotizaciones del recurso.

Así, el berberecho de tercera categoría se cotizó a una media de 8 euros el kilo, mientras que el de cuarta se situó en torno a 4 €/kg. El de segunda (muy escaso) se pagó a 16 €/kg. Por su parte, el precio medio de la almeja japónica se situó en 11,72 euros por kilo.

El patrón mayor espera que la cotización del berberecho mejore con el paso del tiempo «se medra ben». Actualmente, el 85% del berberecho que se comercializa en la lonja de Noia tiene como destino principal la industria conservera, por lo que el precio «márcao a calidade da vianda, e tamén o sabor», afirma Santiago Cruz.

Aumento de topes y horarios

En esta primera semana de campaña, los mariscadores que faenan a flote (la mayoría) se quejaron de las dificultades que están teniendo para conseguir los topes de capturas fijados por la cofradía.

Por ello, en la segunda jornada se ampliaron los cupos establecidos inicialmente, pasando de 15 a 20 kilos el tope máximos para el primer y segundo tripulante, y de 9 a 13 para el tercero, en el caso del berberecho. Igualmente, se aumentaron en cuatro kilos (hasta 13) las capturas máximas para los mariscadores de a pie.

Paralelamente, también se amplió a dos horas (media hora más) el tiempo fijado para faenar, con el fin de facilitar la labor y aumentar las capturas. A este respecto, el patrón mayor, Santiago Cruz, señaló que «en función de como vaia evolucionando a campaña iremos ampliando os tempos de traballo se é necesario, como xa informamos no seu día ao sector».

Escasez de babosa y fina

El comienzo de la nueva campaña confirmó, por otra parte, la progresiva merma de almeja fina y babosa en los bancos marisqueros de la ría de Noia. Así, en estos primeros cuatro días las capturas de babosa fueron testimoniales, ya que tan solo se subastaron 95,6 kilos, mientras que de la variedad fina solo llegaron a la lonja 857 kilos. Los precios se situaron, de media, en 20,16 y 43,85 euros por kilo, respectivamente.

El pasado año, en la primera semana se comercializaron 1.663 kilos de babosa y 973 de fina.