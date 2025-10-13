Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ría da Estrela mellorará a seguridade dos peóns entre Porto do Son e o castro de Baroña

Investirá 218.914 € na construción dunha pasarela de 360 metros

Francisco Pérez, segundo esquerda, e Luís Oujo, terceiro, no acto de replanteo das obras.

Francisco Pérez, segundo esquerda, e Luís Oujo, terceiro, no acto de replanteo das obras. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Porto do Son

O presidente da Asociación Rural de Desenvolvemento (ARD) Ría da Estrela, Luís Oujo, e o tesoureiro da entidade e alcalde de Noia, Francisco Pérez, presidiron o acto de replanteo das obras de construción dunha pasarela peonil en madeira para mellorar a seguridade viaria e a accesibilidade dun tramo existente entre Porto do Son e o Castro de Baroña. Uns traballos incluídos dentro das actuacións recollidas no Plan de Sustentabilidade Turística en Destino da Ría de Muros Noia e que suporán un investimento de 218.919,34 euros, financiados pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation EU.

Esta actuación pretende mellorar o proxecto de posta en valor do bordo litoral entre Porto do Son e o Castro de Baroña acometido polo Concello sonense no ano 2014. O tramo sobre o que se vai actuar ten una lonxitude aproximada de 360 metros, paralelo á AC-550. Iníciase na saída do núcleo urbano e finaliza nun pequeno promontorio sobre A Cova do Fonforrón, un punto dende onde se accede a un antigo camiño que sigue o itinerario pegado aos cantís que dan sobre a praia do Fonforrón.

«Trátase dun tramo que conta con beirarrúa pero moi estreita, contando cun ancho de 70 centímetros nalgúns dos seus puntos onde apenas poden cruzarse dous peóns e tamén supón moita dificultade e perigo para o tránsito de persoas en cadeira de rodas», explicou Oujo. Para melloralo, construirase unha plataforma voada en madeira pola parte exterior e ao mesmo nivel que a beirarrúa.

