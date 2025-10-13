MOBILIDADE
Ría da Estrela mellorará a seguridade dos peóns entre Porto do Son e o castro de Baroña
Investirá 218.914 € na construción dunha pasarela de 360 metros
O presidente da Asociación Rural de Desenvolvemento (ARD) Ría da Estrela, Luís Oujo, e o tesoureiro da entidade e alcalde de Noia, Francisco Pérez, presidiron o acto de replanteo das obras de construción dunha pasarela peonil en madeira para mellorar a seguridade viaria e a accesibilidade dun tramo existente entre Porto do Son e o Castro de Baroña. Uns traballos incluídos dentro das actuacións recollidas no Plan de Sustentabilidade Turística en Destino da Ría de Muros Noia e que suporán un investimento de 218.919,34 euros, financiados pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation EU.
Esta actuación pretende mellorar o proxecto de posta en valor do bordo litoral entre Porto do Son e o Castro de Baroña acometido polo Concello sonense no ano 2014. O tramo sobre o que se vai actuar ten una lonxitude aproximada de 360 metros, paralelo á AC-550. Iníciase na saída do núcleo urbano e finaliza nun pequeno promontorio sobre A Cova do Fonforrón, un punto dende onde se accede a un antigo camiño que sigue o itinerario pegado aos cantís que dan sobre a praia do Fonforrón.
«Trátase dun tramo que conta con beirarrúa pero moi estreita, contando cun ancho de 70 centímetros nalgúns dos seus puntos onde apenas poden cruzarse dous peóns e tamén supón moita dificultade e perigo para o tránsito de persoas en cadeira de rodas», explicou Oujo. Para melloralo, construirase unha plataforma voada en madeira pola parte exterior e ao mesmo nivel que a beirarrúa.
- La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
- De sol a sol a los mandos de una cosechadora de un millón de euros: 'É a miña oficina
- Más de 800 vehículos con suculentos descuentos llegarán a Santiago desde el jueves
- El delegado del Gobierno promete la apertura total de la autovía Santiago-Lugo “en pocos meses”
- «Queremos que la magia vuelva a Santiago, de donde nunca debió irse»
- Galicia, atrapada bajo un bloqueo anticiclónico que altera el tiempo habitual en octubre
- La ruta aérea entre Santiago y Nueva York beneficiará a 25.400 emigrantes gallegos y medio millón de turistas
- La iniciativa privada impulsa el polígono de Lavacolla ante la falta de suelo industrial en Santiago