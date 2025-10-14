Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MEDIO AMBIENTE

Denuncian verteduras na praia da Raposiña, na Pobra

A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa puxo os feitos en coñecemento da Xunta

Verteduras de cor branca na contorna da Raposiña, na Pobra.

Verteduras de cor branca na contorna da Raposiña, na Pobra. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) remitiu á Consellería do Mar e a Augas de Galiza sendas denuncias do sector pesqueiro e marisqueiro pola detección de verteduras entre o 29 de setembro e o 3 de outubro na praia da Raposiña, da Pobra do Caramiñal.

O presidente da PDRA, Xaquín Rubido, sinalou que teñen constancia por parte do sector de que estas verteduras «realízanse pola noite e polo seu aspecto poden ser presuntamente o resultado da limpeza de instalacións de transformación de alimentos».

Verteduras detectadas por profesionais da pesca e do marisqueo na Pobra.

Verteduras detectadas por profesionais da pesca e do marisqueo na Pobra. / Cedida

Asegurou que na semana do 29 de setembro ao 3 de outubro «foron visualizadas unha grande cantidade de nubes flotantes brancas» que eran máis densas nas proximidades da devandita praia e que «ían dispersándose ata a entrada do porto da Pobra».

Segundo consta na denuncia o episodio de contaminación «foi especialmente intenso» o 3 de outubro arredor das 05.00 horas.

Plan extraordinario

Diante destas verteduras, a PDRA exixiu á Consellería do Mar a posta en marcha dun Plan de actuación extraordinario de seis meses de duración. Demandan que se comprobe a presenza destas verteduras recorrentes en horario nocturno (entre 00.00 e 06:00 horas), nas saídas dos emisarios das verteduras das fábricas e nas súas proximidades. Tamén reivindican, de acordo coa normativa vixente, que a Xunta «contemple visitas periódicas de inspección a aquelas empresas que limpan periodicamente as súas instalacións polas necesidades específicas da súa produción».

Noutro escrito dirixido o pasado 7 de outubro ao director de Augas de Galicia, a PDRA advirte que este é «un fenómeno recorrente na costa da ría de Arousa e lembran que a lei establece «que é competencia de Augas de Galicia o exercicio de funcións de policía de vertidos desde terra ás augas do litoral». Denuncian ademais que «non se cumpre co principio de quen contamina paga, o que supón na práctica que en Galicia sae máis barato contaminar e incluso botar directamente ao mar que ter as depuradoras a punto».

Coordinación e recursos

A PDRA exixe «coordinación» de Augas de Galicia coa Consellería do Mar e demanda «os recursos humanos, materiais e técnicos necesarios para controlar eficazmente as verteduras e terra ao mar na ría de Arousa».

O portavoz da plataforma, Xaquín Rubido, subliñou que son «o motor dun dos sectores económicos máis importantes do país, e temos que facer de policías de verteduras porque a Xunta non cumpre coas súas obrigas legais».

Técnicos da Xunta acudiron a inspeccionar a zona este martes

A Xunta, a través de Augas de Galicia, confirmou que xa está a inspeccionar a praia da Raposiña e a súa contorna co fin de localizar os supostos vertidos que están afectando a esta zona e, en consecuencia, determinar a súa orixe.

Técnicos do Programa de control de vertidos (PCV) desprazáronse onte ata a zona en resposta «a varios escritos recibidos este martes», indican.

Aseguran que «tan pronto se dispoña de datos concretos sobre o ocorrido, adoptaranse as medidas oportunas e requirirase aos responsable a execución das accións correctoras para emendar o problema, como sempre se fai nestes casos.Tampouco se descartan posibles accións sancionadoras», conclúen.

Lembran que Augas de Galicia xestiona directamente desde hai anos a estación depuradora de augas residuais (EDAR) da Pobra do Caramiñal, infraestrutura á que dotou da mellor tecnoloxía existente para controlar todo o material que recibe e contribuír así a evitar episodios puntuais provocados por condutas indiscriminadas e illadas pero que fan que o que chega á rede acabe deteriorando o proceso de depuración.

De feito, o PCV ten un longo historial de inspeccións e de seguimento deste tipo de episodios no concello, un labor que unido aos investimentos realizados pola Xunta na zona teñen contribuído a mellorar a situación e a reducir os vertidos á ría de Arousa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents