PARTICIPACIÓN CIDADÁ

Lousame implica á veciñanza nos proxectos presentes e futuros

O alcalde e edís promoverán reunións periódicas nas sete parroquias

O alcalde, Esteban Ares, participará o venres na primeira reunión que se celebrará en Fruíme.

José Manuel Ramos Lavandeira

Lousame

O Concello de Lousame inicia este venres en Fruíme o programa Lousame, parroquia a parroquia, unha serie de reunións periódicas cos veciños e veciñas das sete parroquias do municipio.

Cartel promocional do programa 'Lousame parroquia a parroquia'.

O alcalde, Esteban Ares García, explica que "trátase dunha nova iniciativa coa que queremos achegarnos aínda máis á veciñanza, escoitar as súas propostas e explicarlles tamén os proxectos presentes e futuros para cada parroquia".

A parroquia de Fruíme será a primeira en acoller este encontro, que terá lugar este venres 17 de outubro, ás 20.00 horas, no local social da Escabia. A entrada é totalmente libre e de balde, non sendo precisa inscrición previa. As datas e puntos de encontro das seguintes seis reunións serán dados a coñecer nos próximos días.

