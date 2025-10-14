PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Lousame implica á veciñanza nos proxectos presentes e futuros
O alcalde e edís promoverán reunións periódicas nas sete parroquias
O Concello de Lousame inicia este venres en Fruíme o programa Lousame, parroquia a parroquia, unha serie de reunións periódicas cos veciños e veciñas das sete parroquias do municipio.
O alcalde, Esteban Ares García, explica que "trátase dunha nova iniciativa coa que queremos achegarnos aínda máis á veciñanza, escoitar as súas propostas e explicarlles tamén os proxectos presentes e futuros para cada parroquia".
A parroquia de Fruíme será a primeira en acoller este encontro, que terá lugar este venres 17 de outubro, ás 20.00 horas, no local social da Escabia. A entrada é totalmente libre e de balde, non sendo precisa inscrición previa. As datas e puntos de encontro das seguintes seis reunións serán dados a coñecer nos próximos días.
