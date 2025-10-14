JUSTICIA
El TSXG ratifica la pena seis años y medio de prisión para una enfermera del Hospital do Barbanza
Accedió, sin consentimiento, al historial clínico de la madre de un compañero de su hijo
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma la sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña en la que condenó a seis años y medio de prisión a una enfermera de Rianxo que trabaja en el Hospital do Barbanza por acceder, sin su consentimiento, a la historia clínica de la madre de un compañero de colegio de su hijo y a la del menor.
Los magistrados desestiman el recurso de apelación presentado por la defensa de la acusada, en el cual alegó vulneración de la presunción de inocencia, error en la valoración de la prueba y desproporción de la pena impuesta. Sin embargo, la Sala rechaza las alegaciones de la recurrente y subraya que está “perfectamente acreditado” y que “resulta indiscutible” que realizó los accesos.
En lo que atañe a la desproporción de la pena, destaca que “tal situación no procede del criterio de la sala de instancia, que ya expresa que aplica la penalidad mínima, sino de lo previsto en el Código Penal para el delito en cuestión cuando se comete por persona que tiene la condición de funcionario público”.
El fallo no es firme, pues se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.
