Una vecina de Ancoradoiro recurre a la Valedora do Pobo para que le arreglen el acceso a su vivienda

Una vecina de Ancoradoiro (Muros) ha decidido elevar una queja a la Valedora do Pobo para demandar el arreglo del camino de acceso a su vivienda, el cual está plagado de baches. Asegura que lleva más de dos años esperando, sin éxito, por una solución por parte del Concello.

Se trata de una pista de tierra, de unos cien metros de longitud, que es el único acceso a la casa. La cuidadora de la propietaria, que está enferma y tiene movilidad reducida, asegura que, tras varias reuniones con la alcaldesa "sin lograr un compromiso para acometer la obra, me veo obligada a buscar soluciones por mi cuenta".

Señala que "estamos a las puertas del invierno y solo pedimos un acceso digno, porque pagamos impuestos como todos los vecinos". Por ello, añade, "ante la dejadez del Concello, he decidido pagar de mi bolsillo 1.300 euros para acondicionar el camino con zahorra natural".

Residuos y contenedores deteriorados en el entorno de Ancoradoiro. / Cedida

La afectada dice que uno de los argumentos de la regidora para no acometer las mejoras es que el camino "está en Red Natura, pero solo hay que venir a Ancoradoiro para ver el estado en que se encuentra esta zona, con residuos de todo tipo, contenedores deteriorados e instalaciones deportivas abandonadas, por lo que no entiendo como se puede consentir todo eso y no se puede arreglar un camino para poder acceder a una vivienda".