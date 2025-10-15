A Asociación Boirense de Empresas e o Concello unen lazos para impulsar a campaña MercaNaVila
Poden participar na iniciativa aqueles concellos da provincia coruñesa que conten con menos de 20.000 habitantes
Os maiores de 18 anos poderán descargar un bono de 100 euros de descontos para gastar nos comercios que participen nao programa
O Concello de Boiro e a Asociación Boirense de Empresas (ABE) prestan apoio á campaña MercaNaVila da Deputación da Coruña. O tenente de alcalde, Luis Ruiz, e o concelleiro de Comercio, Roberto Lojo, reuníronse con Daniel García, presidente da ABE; e o seu xerente, Tomás Estévez, para perfilar as axudas que destinarán para a actividade.
Esta iniciativa, dotada dun investimento de 6 millóns de euros, está dirixida a fortalecer o pequeno comercio nos municipios da provincia de menos de 20.000 habitantes co obxectivo de dinamizar o tecido comercial nas localidades máis pequenas. Deste modo, poderán descargar un bono con 100 euros de descontos directos todas as persoas consumidoras maiores de 18 anos sexan do concello que sexan.
Poderán adherirse ao MercaNaVila os comercios dos concellos de menos de 20.000 habitantes, como é Boiro, dende o 6 ao 20 de outubro mediante a web mercanavila.gal.
Polo momento, a ABE e o Goberno boirense traballan da man para facilitar a información a empresas e veciñanza para poder sumarse ao programa e beneficiarse das rebaixas, así como programar outras actividades que incentiven o comercio local durante a campaña.
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- La Xunta exige al Concello de Santiago que solucione los vertidos al Sar
- Una vecina de Ancoradoiro recurre a la Valedora do Pobo para que le arreglen el acceso a su vivienda
- Un profesor de la USC en el equipo internacional que avisa que la Tierra llega al 'primer punto de no retorno
- Corte de tráfico no túnel do Hórreo dende esta noite até o próximo venres
- Nueva explanada para aparcar trescientos coches en Milladoiro
- Desactivan una macroconcentración 'tunning' en Santiago: 150 conductores sancionados en el polígono da Sionlla