A Asociación Boirense de Empresas e o Concello unen lazos para impulsar a campaña MercaNaVila

Poden participar na iniciativa aqueles concellos da provincia coruñesa que conten con menos de 20.000 habitantes

Os maiores de 18 anos poderán descargar un bono de 100 euros de descontos para gastar nos comercios que participen nao programa

Pola esquerda, Luis Ruiz, Roberto Lojo, Daniel García e Tomás Estévez na reunión.

El Correo Gallego

Boiro

O Concello de Boiro e a Asociación Boirense de Empresas (ABE) prestan apoio á campaña MercaNaVila da Deputación da Coruña. O tenente de alcalde, Luis Ruiz, e o concelleiro de Comercio, Roberto Lojo, reuníronse con Daniel García, presidente da ABE; e o seu xerente, Tomás Estévez, para perfilar as axudas que destinarán para a actividade.

Esta iniciativa, dotada dun investimento de 6 millóns de euros, está dirixida a fortalecer o pequeno comercio nos municipios da provincia de menos de 20.000 habitantes co obxectivo de dinamizar o tecido comercial nas localidades máis pequenas. Deste modo, poderán descargar un bono con 100 euros de descontos directos todas as persoas consumidoras maiores de 18 anos sexan do concello que sexan.

Poderán adherirse ao MercaNaVila os comercios dos concellos de menos de 20.000 habitantes, como é Boiro, dende o 6 ao 20 de outubro mediante a web mercanavila.gal.

Polo momento, a ABE e o Goberno boirense traballan da man para facilitar a información a empresas e veciñanza para poder sumarse ao programa e beneficiarse das rebaixas, así como programar outras actividades que incentiven o comercio local durante a campaña.

