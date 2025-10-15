Noia organizará a presentación da Asociación Cabalar Serra do Barbanza este domingo
Os que asistan á cita poderán interactuar cos equinos
Co afán de impulsar as actividades ecuestres e manter viva a tradición ao redor destes animais na comarca barbanzá, surxiu a idea de crear a Asociación Cabalar Serra do Barbanza, que fará a súa presentación pública o próximo domingo a partir das 11.00 horas no Campo da Feira de Noia, Concello o cal mostroulle o seu apoio para futuras iniciativas conxuntas.
O encontro incluirá interacción cos cabalos para pequenos e maiores, ofrecendo unha xornada de convivencia e posta en valor do patrimonio natural e cultural vinculado ao mundo dos equinos.
O tenente de alcalde, Manolo Seijas, destacou que a ligazón coa entidade "permitirá desenvolver numerosas actividades ao longo do ano, reforzando a nosa tradición cabalar e dinamizando a vida social e cultural de Noia”.
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- La Xunta exige al Concello de Santiago que solucione los vertidos al Sar
- Nueva explanada para aparcar trescientos coches en Milladoiro
- Una vecina de Ancoradoiro recurre a la Valedora do Pobo para que le arreglen el acceso a su vivienda
- Un profesor de la USC en el equipo internacional que avisa que la Tierra llega al 'primer punto de no retorno
- Corte de tráfico no túnel do Hórreo dende esta noite até o próximo venres
- Desactivan una macroconcentración 'tunning' en Santiago: 150 conductores sancionados en el polígono da Sionlla