A Pobra ensalza la labor de la Policía Local en la operación que permitió incautar 3.600 kg de cocaína

El Concello de A Pobra rindió hoy homenaje a los agentes de la Policía Local, cuya intervención resultó clave para la incautación de 3.600 kilos de cocaína el pasado mes de septiembre en la localidad.

La labor de los agentes Marcos Rodríguez Iglesias, Marcos Mosteiro Souto, Benito Portas Piñeiro y el jefe de la Policía Local, Antonio Millán Romero, coordinador del operativo, fue reconocida en un acto presidido por el alcalde, José Carlos Vidal, al que se sumó también el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde. Ambos resaltaron la "profesionalidad, compromiso y valentía" de todos ellos.

El alcalde entregó a la Policía Local una placa de reconocimiento a su labor. / María Ares

Abalde señaló que "o traballo destes axentes foi determinante para deter aos tres tripulantes do semisumerxible e localizar un dos dous alixos de droga”. Puso además en valor la colaboración con la Policía Nacional de Ribeira y con el equipo investigador de Vigo, "o que fixo posible o éxito da operación", afirmó.

El subdelegado felicitó de forma especial también a la Policía Nacional, representada por el inspector jefe de Ribeira, Diego Amaya, y por el comisario principal y jefe provincial de A Coruña, Carlos Gómez, a quienes agradeció su trabajo "incansable e o seu apoio constante ás policías locais, coas que forman un equipo unido e eficaz na defensa da cidadanía”.

Concienciación colectiva

"A droga é unha auténtica praga que destrúe vidas, rompe familias e deteriora comunidades enteiras", destacó Abalde, "pero fronte a ela está o esforzo incesante das nosas forzas e corpos de seguridade, que día a día traballan para construír unha sociedade máis segura e máis xusta", añadió.

El subdelegado hizo también un llamamiento a la implicación social en la lucha contra el narcotráfico, señalando que "é unha batalla que non se libra só nas augas ou nas rúas, senón tamén na conciencia colectiva”.