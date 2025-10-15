CERTAME
Volve o concurso fotográfico de micoloxía da Pobra
Buscar promover a arte e a conciencia medioambiental
Coa chegada do outono, o Concello da Pobra do Caramiñal retoma o Concurso Fotográfico de Micoloxía, que acada a súa novena edición. O obxectivo é "contribuír á divulgación da micoloxía e á valoración e o respecto do medio ambiente", explicou a concelleira de Turismo, Estefanía Ramos.
A convocatoria está aberta a veciños e veciñas de todas as idades, e o prazo de participación estará aberto ata o domingo, 2 de novembro, ás 23.59 horas. As persoas interesadas deben enviar o nome, apelidos e o teléfono de contacto ao correo electrónico apobra.micoloxia@gmail.com.
Cada participante poderá enviar un máximo de dúas fotografías e cada unha das instantáneas presentadas disporá de dúas réplicas: unha onde se vexa a tarxeta de participación (en formato papel ou no móbil) como medida de control e unha segunda na cal non se vexa este distintivo. Esta última imaxe será anónima e remitirase ao xurado para a súa valoración.
A remisión dos traballos poderá facerse, exclusivamente, a través do correo electrónico apobra.micoloxia@gmail.com ou da páxina web www.wetransfer.es.
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- La Xunta exige al Concello de Santiago que solucione los vertidos al Sar
- Una vecina de Ancoradoiro recurre a la Valedora do Pobo para que le arreglen el acceso a su vivienda
- Un profesor de la USC en el equipo internacional que avisa que la Tierra llega al 'primer punto de no retorno
- Corte de tráfico no túnel do Hórreo dende esta noite até o próximo venres
- Nueva explanada para aparcar trescientos coches en Milladoiro
- Desactivan una macroconcentración 'tunning' en Santiago: 150 conductores sancionados en el polígono da Sionlla