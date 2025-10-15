Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CERTAME

Volve o concurso fotográfico de micoloxía da Pobra

Buscar promover a arte e a conciencia medioambiental

Presentación do concurso que organiza o Concello da Pobra do Caramiñal.

Presentación do concurso que organiza o Concello da Pobra do Caramiñal. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

Coa chegada do outono, o Concello da Pobra do Caramiñal retoma o Concurso Fotográfico de Micoloxía, que acada a súa novena edición. O obxectivo é "contribuír á divulgación da micoloxía e á valoración e o respecto do medio ambiente", explicou a concelleira de Turismo, Estefanía Ramos.

A convocatoria está aberta a veciños e veciñas de todas as idades, e o prazo de participación estará aberto ata o domingo, 2 de novembro, ás 23.59 horas. As persoas interesadas deben enviar o nome, apelidos e o teléfono de contacto ao correo electrónico apobra.micoloxia@gmail.com.

Cada participante poderá enviar un máximo de dúas fotografías e cada unha das instantáneas presentadas disporá de dúas réplicas: unha onde se vexa a tarxeta de participación (en formato papel ou no móbil) como medida de control e unha segunda na cal non se vexa este distintivo. Esta última imaxe será anónima e remitirase ao xurado para a súa valoración.

A remisión dos traballos poderá facerse, exclusivamente, a través do correo electrónico apobra.micoloxia@gmail.com ou da páxina web www.wetransfer.es.

